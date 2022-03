Invertir en proyectos inmobiliarios de alto rendimiento con Kirsan Invest Emprendedores de Hoy

martes, 22 de marzo de 2022, 18:06 h (CET)

Kirsan Invest es una empresa que asesora a clientes que quieran invertir en inmuebles de alto rendimiento en diferentes países europeos y que, hoy en día, presta servicios para inversores corporativos y privados.

La plataforma inmobiliaria solamente publica proyectos propios y cuenta con un equipo de profesionales especialistas en el sector de la construcción con más de 10 años de experiencia en el mercado. Además, cabe recalcar que Kirsan Invest no es una empresa intermediaria que subcontrata recursos de terceros para finalizar proyectos y ganar comisiones. El equipo de la inmobiliaria se encarga de desarrollar todo el proyecto de principio a fin.

Por qué invertir en inmuebles de alto rendimiento Lo primero que se debe destacar es que es conveniente acudir a profesionales expertos que ayuden a gestionar correctamente el dinero de una persona que desee invertir en proyectos inmobiliarios. Los inmuebles de alto rendimiento garantizan una buena rentabilidad durante todo el año, pero se deben tener en cuenta variables como las nuevas normas que regulen los precios. Por ejemplo, en el caso de que el propietario decida alquilar el inmueble en una zona con una oferta muy alta de viviendas y se presente una disminución de la demanda.

Kirsan Invest es una consultora de inversión inmobiliaria que está dispuesta a respaldar a sus clientes en todas esas situaciones que surjan cuando se toma la decisión de adquirir un bien inmueble que puede generar grandes beneficios económicos.

Kirsan Invest ofrece además a través de su plataforma virtual todas las herramientas tecnológicas requeridas para aprender a invertir en proyectos inmobiliarios de alto calibre.

Qué opinan los clientes de Kirsan Invest Esta compañía inmobiliaria trabaja a través de la modalidad de crowdfunding o red de microfinanciación colectiva que opera por medio de donaciones para financiar un proyecto. Además, destaca entre sus clientes por promover una propuesta inmobiliaria que puede ser interesante para aquellos que desean diversificar la cartera de activos inmobiliarios.

Asimismo, para los inversores otro plus importante de Kirsan Invest es que cuenta con el respaldo de la Plataforma de Financiación Participativa de España y que dispone de más de 1.000 empleados que desarrollan, gestionan y comercializan proyectos de alto nivel.

Otra de las ventajas competitivas que valoran y resaltan los clientes es que la plataforma inmobiliaria hace presencia en diversos países del Viejo Continente como Suiza, Letonia, Moldavia, Rumania, Alemania y, ahora, con más fuerza en España.

En conclusión, Kirsan Invest es una plataforma que ofrece proyectos inmobiliarios de alto rendimiento con una media de entre el 12 y el 13 % anual y que avanza permanentemente en las construcciones de gran envergadura y calidad.



