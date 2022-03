Los beneficios de los cosméticos veganos de Kuntu Cosmetics Emprendedores de Hoy

martes, 22 de marzo de 2022

Un órgano muy importante que debe ser cuidado es la piel. Esto se debe a que protege al organismo de factores externos como gérmenes, bacterias y sustancias químicas perjudiciales. Asimismo, permite controlar la temperatura corporal, resguarda los tejidos, los huesos y los músculos.

Para mantener la piel sana es vital tener una buena alimentación e hidratación, pero también es preciso utilizar productos especiales. Hoy en día, recurrir a artículos naturales se ha vuelto tendencia, razón por la cual puede resultar interesante conocer los beneficios de los cosméticos veganos Kuntu Cosmetics. Estos pueden ser adquiridos en la tienda física u online de 15 Segundos Store.

Los grandes beneficios de los cosméticos veganos Kuntu Cosmetics Son muchos los beneficios de los cosméticos veganos Kuntu Cosmetics, que son elaborados con ingredientes biodegradables con el objetivo de contribuir al cuidado del medioambiente.

La fórmula de esta línea cosmética está libre de sintéticos tales como las siliconas y los petrolatos que pueden ser muy perjudiciales y agresivas para la piel, ya que son capaces de ocasionar opacidad, deshidratación y acné, entre otros efectos adversos.

Todos los productos mencionados son aptos para personas de todos los sexos y todas las edades, incluso para aquellas con pieles sensibles y atópicas, gracias a que están fabricados a base de plantas y frutas bondadosas que contribuyen al cuidado de la piel como el alga espirulina, la cola de caballo, la naranja, la manzana, el jengibre, la bergamota, etc.

Un producto, un resultado Los cosméticos veganos de Kuntu Cosmetics están fabricados para beneficiar cada área del cuerpo. Específicamente para el cuidado de la piel facial ofrecen la crema facial Me – TOX que controla el exceso de grasa, pero también evita la deshidratación de las pieles secas; el agua micelar ideal para tonificar; el Oï – Sensory Serum, que puede ser utilizado en el rostro para darle firmeza, para hidratarlo e iluminarlo o en el cabello para sellar la fibra capilar y evitar la pérdida de humedad y la T-One CP que es una crema para pieles morenas que protege del sol y trata imperfecciones, manchas y rojeces. Por su parte, para el cuerpo han creado UP – Ubody, reafirmante con efecto tensor, tonificante e hidratante.

Kuntu Cosmetics galardonada con cuatro premios en los II Organics Clean Awards Kuntu Cosmetics tuvo presencia en los II Organics Clean Awards 2021 que reunió a marcas de 16 países del mundo.

Entre los premios recibidos se encuentran “Marca Limpia Vegana del año”, “Marca Socialmente Comprometida”, Best Body Innovative Product 2021 (Mejor Producto Innovador Corporal 202) y Best Hair Oil 2021 (Mejor Aceite Capilar 2021).

Los interesados en adquirir los productos de Kuntu Cosmetics deben ingresar a la web de 15 Segundos Store.



