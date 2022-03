Atlas Vital expone qué síntomas indican cansancio crónico Emprendedores de Hoy

El cuerpo humano está preparado para combinar ciclos de actividad y otros de descanso, en los que el cuerpo se regenera. No obstante, muchas personas expresan que se sienten cansadas al levantarse, sin apenas comenzar su día. A esta sensación de fatiga constante se la conoce como cansancio crónico o encefalomielitis miálgica.

Una de las posibles causas del cansancio crónico es la desalineación del Atlas, que es la primera vértebra de la columna (C1). Cuando esto sucede, los vasos sanguíneos que van al cerebro se comprimen, provocando una sensación de embotamiento. En la Clínica Atlas Vital es posible acceder a tratamientos que utilizan los últimos recursos tecnológicos para garantizar la posición correcta de esta vértebra tan importante para el funcionamiento de todo el cuerpo humano.

Síntomas y causas del cansancio crónico En primer lugar, es importante diferenciar la fatiga muscular lógica que se produce después de realizar actividad física del cansancio crónico. Este malestar se asocia a la falta de energía, la desmotivación y a la aparición de distintos dolores musculares y corporales. El cuadro suele estar acompañado por una sensación de pesadez, apatía, ausencia del deseo sexual y mal humor.

La literatura médica aún no ha sido capaz de detallar las causas del cansancio crónico, aunque se considera que la falta de sueño, el estrés, la desnutrición, la depresión y algunas infecciones son factores para sufrir este trastorno. En este contexto, la desalineación del Atlas produce un déficit en el cuerpo que está vinculado con la aparición de los síntomas del cansancio crónico.

En principio, la mala postura de la vértebra C1 conlleva a que el cerebro tenga más dificultad para realizar su función por una deficiencia en la llegada de oxígeno. Además, cuando el Atlas no está en su posición correcta la cabeza no se apoya donde debe, lo que genera una carga extra para el cuerpo. Todos estos problemas ocasionan un consumo energético mayor y un déficit funcional que pueden ser origen del cansancio crónico.

Las ventajas de la alineación del Atlas para los casos de cansancio crónico A lo largo de su trayectoria, los profesionales de Clínica Atlas Vital han notado que después del tratamiento de alineación del Atlas muchas personas experimentan un aumento de la energía tanto física como mental. De esta forma, son capaces de realizar más tareas que antes.

En ciertas ocasiones basta con una sola sesión para conseguir estos resultados. La clínica es pionera en España en la aplicación de la técnica que sirve para corregir la postura de la vértebra C1 y en la implementación de técnicas computarizadas para lograr la descompresión vertebral.

De esta manera, a través de la Clínica Atlas Vital es posible acceder a tratamientos innovadores aplicados por profesionales para encontrar una solución al problema del cansancio crónico.



