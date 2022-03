Los 5 mejores sistemas de eficiencia energética para la climatización Comunicae

martes, 22 de marzo de 2022, 17:20 h (CET) Davofrío pretende aunar climatización y confort para así mejorar la eficiencia energética en la instalación de sistemas de climatización. Se esfuerza por lograr la eficiencia energética en todas las instalaciones y mantener el confort en términos de impacto energético y medioambiental ¿Qué es la eficiencia energética? Es la capacidad de los equipos, sistemas y procesos para funcionar con el menor consumo energético posible. Introducir el ahorro de energía en los sistemas de climatización puede ser beneficioso de muchas maneras:

Se consigue un mayor ahorro gracias a un menor consumo de energía.



Se reduce la carga de los recursos naturales del país y se conservan estratégicamente.



Se aporta una mayor reducción del efecto invernadero.

A continuación, se destacan los 5 mejores sistemas de eficiencia energética para la climatización:

Sistemas de enfriadoras de aire para el sector terciario

Un sistema centralizado de enfriadoras y acondicionadores de aire suministra agua fría y aire acondicionado al complejo comercial. Las estaciones de agua fría y las pequeñas unidades de tratamiento de aire se seleccionan en función del diseño interior y el confort de cada tienda.

Es aconsejable realizar un estudio para determinar el precio de los equipos y el coste de la instalación, además de su consumo, para así elegir la opción más económica y eficiente a largo plazo. Se debe plantear y elegir qué tipo de equipo dará mejor rendimiento y más facilidad para intercambiar energía con el exterior.

Sistemas VRV o VRF, sistemas de caudal de refrigerante variable

Estos sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia son ideales para la climatización de edificios y grandes espacios comerciales, ya que el flujo de refrigerante de una misma unidad exterior a diferentes unidades interiores puede ajustarse a las necesidades de cada unidad exterior gracias a la tecnología inverter para el compresor y la válvula de expansión electrónica.

Se trata de un tipo de sistema multisplit de expansión directa con un principio de funcionamiento más complejo, pero en el que cada unidad interior funciona individualmente según sus necesidades de temperatura.

En estos sistemas, las unidades exteriores, por lo general, se suelen instalar en el tejado del edificio para garantizar una ventilación adecuada. Varias unidades interiores pueden conectarse de forma flexible y controlarse independientemente para climatizar todo el edificio.

Sistema centralizado mediante conductos para grandes superficies

Los sistemas de conductos suelen ser los más utilizados para la climatización de grandes edificios. Este tipo de instalación de conductos consiste en un sistema de distribución de aire centralizado a través de un falso techo. La principal ventaja de este sistema es que no hay equipos visibles y está totalmente integrado en el espacio.

Otra de las ventajas de este tipo de sistema, además de su discreción, es la zonificación. La temperatura y el caudal de aire pueden controlarse en cada habitación, es decir, cada una tiene su propio termostato, de esta forma, la climatización puede ser optimizada para cada una de ellas. El sistema de conductos permite controlar de forma local las temperaturas de todos los habitáculos, y todo el sistema se encuentra integrado en el edificio.

Zonificación, sistema de zonas

El sistema de zonificación consta de tres tipos de elementos: termostatos inteligentes en cada estancia con requisitos de temperatura, dispositivos de emisión (rejillas o compuertas eléctricas, electro válvulas y dispositivos individuales) y un sistema central que analiza la información, establece los puntos de funcionamiento de los dispositivos de producción y controla los dispositivos de emisión.

Estos sistemas son ideales para controlar los sistemas de calefacción y refrigeración por conductos, ayudando a optimizar los beneficios de este tipo de equipos y a conseguir un mayor ahorro económico y energético.

Rejillas de control domótico con sistema airzone

Airzone ya no es sólo un sinónimo de rejillas y sistemas de zonificación. Dispone de una gama de sistemas y productos que se integran con todo tipo de maquinaria (inversores, VRF, aire caliente, emisiones radiantes, etc.) en todo tipo de sistemas de climatización (oficinas, comercios, clínicas, viviendas, etc.).

La capacidad de integración del sistema se basa en las pasarelas de comunicación que permiten conectar los sistemas de climatización con otros sistemas de automatización de viviendas o edificios (KNX, Modbus, Lonworks) a un nivel sin precedentes.



Equipos split y multisplit para pequeños espacios

A la hora de elegir un sistema de aire acondicionado para un local comercial, hay que tener en cuenta la eficiencia energética de la unidad, el nivel de ruido y la estética del sistema.

Un sistema multisplit permite instalar varias unidades interiores de aire acondicionado con una sola unidad exterior, a diferencia de los equipos con un split, con los cuales sólo es posible instalar una única unidad interior.

El aire acondicionado con split es la forma más común de climatización, no obstante, los equipos multisplit resultan muchos más eficientes al utilizar tecnologías de bajo impacto para consumir menos energía.

Sistema de placas solares fotovoltaicas para optimizar el consumo eléctrico

Se trata de un tipo de energía solar en el que la radiación solar se convierte en electricidad mediante placas fotovoltaicas.

El mecanismo es sencillo: estas células solares están formadas por células solares que contienen fósforo y silicio. Cuando se exponen a la luz solar, se produce una reacción llamada ionización que genera electricidad.

Con este sistema, la energía solar no utilizada puede almacenarse y el exceso puede incluso venderse como electricidad fotovoltaica excedente. Además, el sistema es muy versátil, ya que puede utilizarse tanto para pequeñas plantas solares como para grandes plantas denominadas fotovoltaicas.

¿Cómo se puede utilizar la energía solar? Algunos ejemplos:

Consumo privado en hogares, empresas y zonas rurales.



Coches, autobuses y autocaravanas.



Alumbrado público, como farolas, señales, casetas de vigilancia y faros.



Grandes explotaciones agrícolas y ganaderas.

Sistema de aerotermia para climatización así como calefacción del agua caliente sanitaria (ACS)

Un aerotermo es un calentador de agua que utiliza el calor del aire. Es un tipo de aire acondicionado que utiliza el aire como fuente de energía, con un ahorro del 70-75%.

Son los dispositivos más eficaces para calentar rápidamente grandes superficies exteriores. Contienen un ventilador y un serpentín de agua en un tamaño compacto para calentar el aire a su paso.

Hay dos tipos de unidades: con split y sin split. Ambos tipos difieren en el tamaño del mecanismo interior en función de la capacidad (litros). Las unidades Split también tienen una máquina, similar a un aire acondicionado, en el exterior. Además, cuentan con la ventaja de ser más eficientes.

Su potencia y rendimiento los convierten en la opción más utilizada para calentar las obras industriales y de construcción. También son ideales para grandes espacios abiertos como edificios industriales, fábricas, almacenes, grandes instalaciones deportivas, parques empresariales, aparcamientos y salas de exposiciones y conferencias.

Asimismo, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con el fin de promover el despliegue e incorporación de las energías renovables térmicas en los sectores de la economía, el Gobierno lanza un nuevo plan de ayudas para proyectos singulares de energía limpia, es decir, un plan de implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía. Incluso se ofrecen ayudas exclusivas para la Comunidad Valenciana.

Asimismo, la empresa Davofrío ofrece asistencia en la gestión de dicha ayuda a las comunidades autónomas que la requieran.

