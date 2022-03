Tipos de cirugía de extracción para las cordales, de la mano de Implant Clinics Emprendedores de Hoy

martes, 22 de marzo de 2022, 13:27 h (CET)

Las cordales o popularmente conocidas como muelas del juicio pueden causar problemas debido a que no tienen espacio suficiente para colocarse dentro de la mandíbula y, al crecer en una posición inadecuada, comienzan a lesionar otras muelas adyacentes.

Por esta razón, es muy recomendable su extracción a tiempo para evitar daños mayores en la boca.

Al momento de someterse a este tipo de cirugía dental, es muy importante que el paciente esté en manos de expertos. En Valencia, Implant Clinics es un centro odontológico que dispone de un equipo de profesionales apasionados por la salud dental y con amplia vocación de servicio, que se encargan de realizar cualquier tipo de intervenciones bucodentales, garantizando resultados satisfactorios.

Diferentes tipos de extracción de cordales Las últimas piezas dentales en salir en la mandíbula son las cordales. Estas comienzan a aparecer normalmente entre los 15 y 30 años de edad, generando molestias e inflamaciones en las encías, siendo necesaria su extracción a través de una cirugía bucodental.

Dependiendo del estado de crecimiento de la muela, existen tres tipos de extracción de cordales. La primera es la extracción simple de cordal, en la cual se saca la pieza una vez que la misma ha erupcionado de manera total. También, está la extracción con semicirugía, que se presenta cuando la muela ha sobresalido de manera parcial, pero, necesita de una microcirugía para poder sacar la pieza completa. Por último, está la extracción con cirugía, en la cual la muela no ha erupcionado y debe abrirse la encía para extraerla. Durante el procedimiento, el cirujano coloca anestesia local al paciente. De esta manera, alivia las molestias que pueden presentarse durante la intervención.

Después de la cirugía, el especialista administra un tratamiento a base de antiinflamatorios, analgésicos y antibióticos, así como una dieta blanda para garantizar que la recuperación sea efectiva.

Servicios de alta calidad con tecnología avanzada Implant Clinics es un centro de salud bucal especializado en odontología general y estética, implantología, odontopediatría y tratamientos de endodoncia y periodoncia. También realizan cirugías de extracción de piezas dentales, aplicando las técnicas más eficaces para mejorar la salud bucodental de sus pacientes.

La clínica cuenta con la aparatología más avanzada del mercado para aplicar sus tratamientos y trabajan con materiales de las mejores marcas del sector, lo que les permite ofrecer un servicio satisfactorio y de primera calidad. Sumado a esto, disponen de un equipo multidisciplinar de profesionales comprometidos y entusiastas que se adaptan a las necesidades de los clientes.

Para concertar una cita con los especialistas de la clínica, los pacientes pueden entrar en su página web y rellenar un formulario con información personal. También pueden acudir directamente a su sede física ubicada en Paseo de la Alameda, 52, de la ciudad de Valencia.



