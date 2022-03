Lefebvre Sarrut lanza la segunda edición de LightSpeed, la aceleradora europea de startups de legaltech Comunicae

martes, 22 de marzo de 2022, 16:27 h (CET) 6 startups de 6 países europeos, entre ellos España, serán seleccionadas para participar en el programa de seis meses del grupo Lefebvre Sarrut El Grupo Lefebvre Sarrut y Lefebvre, proveedores de contenido jurídico líderes en Europa y España, convocan hoy la segunda edición de Lightspeed, la primera aceleradora europea de startups centradas en cuestiones legales y jurídicas, y reafirman de esta manera su compromiso y apuesta por la innovación.

Esta segunda convocatoria, que se produce simultáneamente en 6 países de Europa (Francia, España, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo), tiene como objetivo potenciar el crecimiento y ayudar a ser sostenibles a startups del sector legaltech que se encuentren actualmente en fase Growth Stage, es decir, que ya dispongan de un producto viable y nivel de servicio a usuarios.

LightSpeed permitirá acelerar a 6 startups atendiendo a estos criterios de selección:

proporcionar soluciones operativas relacionadas con la normativa (jurídica, contable, fiscal) o abordar nuevos temas empresariales como la ciberseguridad o la web3.

estar dirigido a profesionales de los departamentos de recursos humanos, finanzas, jurídico, entre otros.

haber desarrollado un producto (o servicio), en una primera versión, que haya sido utilizado por los clientes. “Hemos aprendido mucho de la primera edición de LightSpeed, y en particular, sobre nuestro papel en la innovación que aportan las legaltechs. Lefebvre Sarrut, continúa apoyando, a nivel europeo, soluciones innovadoras que promuevan el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento del Estado de Derecho”, afirma Olivier Campenon, CEO de Lefebvre Sarrut.

Formación durante seis meses

Las startups seleccionas formarán parte de un programa de seis meses de duración y estará compuesto por diferentes actividades, entre las que destaca:

Mentoría con expertos locales y europeos del grupo Lefebvre Sarrut y Lefebvre.

con expertos locales y europeos del grupo Lefebvre Sarrut y Lefebvre. Talleres sobre los principales problemas a los que se enfrentan las startups.

sobre los principales problemas a los que se enfrentan las startups. Workshops y focus groups mensuales.

mensuales. Conferencias de la mano de expertos del sector. Éxito de la primera edición

La primera edición de Lightspeed resultó un éxito y un claro ejemplo es la española Brickken. La startup es uno de los proyectos que actualmente participan en el Sandbox financiero impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, un entorno de ensayo para proyectos de tecnología financiera que no cuentan con un marco normativo propio. “La entrada se produjo al tiempo que participábamos en la aceleradora. Lefebvre Sarrut, además de acompañarnos durante el programa, nos ayudó a despejar incógnitas jurídicas clave que permitieron superar el proceso de admisión para participar en este banco de pruebas del futuro”, indica Edwin Mata, CEO de Brickken.

Para participar en esta nueva edición, el plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 25 de abril y el día 25 de mayo se anunciarán las startups seleccionadas. LightSpeed finalizará a finales de noviembre con un evento de celebración en una capital europea.

Sobre Lefebvre Sarrut

Lefebvre Sarrut es un grupo francés de edición y formación que opera en 8 países europeos, con 2.500 empleados y un volumen de negocio superior a los 500 millones de euros. Lefebvre Sarrut es el número 1 en conocimientos jurídicos y fiscales en Francia y está entre los 4 primeros del mundo.

Lefebvre es la filial española y ofrece soluciones prácticas para la empresa y sus asesores. Considerada como el proveedor de contenido jurídico líder en España, Lefebvre está reconocida por los Mementos y por soluciones innovadoras como NEO o Sibila.

