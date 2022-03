Formación Universitaria galardonada como una de las mejores instituciones de formación no presencial Comunicae

martes, 22 de marzo de 2022, 16:23 h (CET) Premiada con el galardón Excelencia Educativa 2022 por la organización solidaria Gala Acción Social en colaboración con la Asociación Española de Escuelas de Negocios La institución académica Formación Universitaria ha sido reconocida con el premio Excelencia Educativa 2022, como mejor centro de formación en enseñanzas técnico profesionales, mejor profesorado de enseñanzas técnico profesionales, mejor trayectoria y mejor área de dirección. Un galardón que le otorga la organización solidaria Gala Acción Social en colaboración con la Asociación Española de Escuelas de Negocios y que reconoce el valor de una de las instituciones pioneras en España en el ámbito de la formación no presencial.

En un acto celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos “La Nave” en la capital madrileña, las organizaciones otorgantes del premio han destacado a Formación Universitaria por su posicionamiento como Institución académica líder en el sector de la enseñanza no presencial, haciendo hincapié en la sólida trayectoria de 20 años en el sector, que la han llevado a ser una empresa pionera en lo que se refiere al aprendizaje y la formación on-line.

El reconocimiento recogido por el CEO de Formación Universitaria, Ignacio Campoy, significa en palabras del directivo “un aval a muchos años de esfuerzo y dedicación, pero sobre todo, al orgullo de contar con un excelente equipo de más de 200 profesionales y expertos académicos, que también supieron apostar por un modelo formativo que hace dos décadas estaba en sus albores”. Con el agradecimiento de Campoy a lo que llama “la familia de Formación Universitaria” este se refirió a la transformación que ha experimentado el aprendizaje y a las infinitas posibilidades que se abren al convertir al alumno en el eje de su desarrollo.

Junto a los profesionales, el directivo también se refirió a partners y stakeholders, a los que calificó como “excelentes compañeros de camino” y les reconoció su papel relevante y necesario en esta trayectoria de éxitos.

Con más de 140.000 alumnos formados en sus aulas virtuales y una programación formativa que supera los 600 cursos, esta institución académica ha cumplido recientemente su 20 aniversario.

Una trayectoria de 20 años

Cuando en 2001, hace ya 20 años, se fundó Formación Universitaria, esta institución fue pionera en la formación no presencial, con una visión avanzada e innovadora en las metodologías formativas cimentadas en las nuevas tecnologías. Siempre atendiendo a las demandas del mercado, pero con un enfoque claramente anticipador también, la institución académica centra ahora una de sus líneas estratégicas en la Formación Profesional, así como en el impulso en el ámbito universitario. Y es que si algo caracteriza a Formación Universitaria es su política de colaboración. No en vano, la institución va a lanzar programas formativos de másteres universitarios en las áreas de empresas, psicología, educación y mediación, mientras aborda otros posibles. Esta cultura de alianzas con universidades de reconocido prestigio es una de sus señas de identidad. Fue una de las primeras instituciones académicas en cerrar una alianza con la Universidad de Nebrija y, fruto de esta prospera relación, ahora ya está trabajando en la ampliación de la autorización de otros 30 programas formativos, 10 de ellos ya autorizados y acreditados en sectores como logística, marketing o recursos humanos.

En lo que se refiere a la Formación profesional, también están ya avanzando con una institución para matricular a alumnos en la FP oficial.

Formación Universitaria aborda este 2022 con un ambicioso proceso de internacionalización, mediante una prolífica política de alianzas con diferentes universidades y centros académicos de todo el mundo. El último acuerdo es el firmado en diciembre con la Universidad Internacional E-Campus de Italia para impartir másteres oficiales. Más allá de Europa, el objetivo prioritario es entrar en Latinoamérica, especialmente en México, Colombia y Perú, si bien no descartan la aventura norteamericana dado el peso significativo de la comunidad hispanohablante.

Una empresa comprometida con la sociedad

Una de las patas que sustenta el propósito de esta institución académica es su política de compromiso social, labor que lleva desarrollando con iniciativas formativas que promueven el avance y desarrollo de la formación y la capacitación para diferentes colectivos, como es el caso de la plataforma Mujeres Valientes, Proyecto Hombre Sevilla, el colectivo RedMadre y el Centro para Personas sin Hogar Miguel de Mañara, entre otros. En todos estos casos, sus usuarios y usuarias se están beneficiando actualmente de un programa de becas completas de formación en sus diferentes programas académicos.

Igualmente, destaca la alianza con Linkedin Learning para formar gratuitamente a más de 5.000 alumnos desempleados, o el apoyo al empleo juvenil a través de su programa con la Asociación Española de Directivos, así como diferentes programas de becas dirigidos a colectivos vulnerables a través de ayuntamientos y otras instituciones locales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Worldline recibe por segundo año consecutivo la medalla "Platino", la máxima distinción, de EcoVadis Los 5 mejores sistemas de eficiencia energética para la climatización Lefebvre Sarrut lanza la segunda edición de LightSpeed, la aceleradora europea de startups de legaltech Formación Universitaria galardonada como una de las mejores instituciones de formación no presencial La agencia nothingAD seleccionada por el Ajuntament de L'Hospitalet para la gestión de medios