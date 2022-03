Acuerdo de GENXSDIGITAL con el Real Avilés Industrial Emprendedores de Hoy

martes, 22 de marzo de 2022, 13:30 h (CET)

En la actualidad,GENXSDIGITAL está trabajando de la mano del club Real Avilés Industrial. Se trata de un club histórico del fútbol español, el cual, si bien no ha sabido jugar en primera división, ha tenido cierta relevancia en la historia. De los equipos todavía existentes, el club fue uno de los primeros equipos en ser fundado, más concretamente, el 8º equipo más longevo. Asimismo, tuvo participación en algunas reuniones para crear profesionalmente el fútbol en el país, con equipos como el Real Madrid o el Athletic Club de Bilbao.

El club ha tenido muchos altos y bajos, sobre todo bajos en este siglo, los cuales afectaron de manera notoria su presencia en las divisiones del fútbol español y en la percepción que tiene el aficionado de la ciudad de Avilés con respecto al club. Afortunadamente, para el club y la ciudad las cosas han venido cambiando en los últimos años.

La transformación digital del club Un nuevo grupo adquirió el club y se puso manos a la obra para volver a crear un equipo con expectativas. Más allá de buenas decisiones en el plano deportivo y buenos resultados en los últimos años, el club decidió entrar en el mundo de la transformación digital. Mediante los procesos digitales, buscaba adecuarse a las necesidades del mercado y poder crear un club moderno y actual. Por lo tanto, se llegó a un acuerdo con GENXSDIGITAL para colaborar con la transformación digital.

En el acuerdo se estipuló que se colaboraría para que el Real Avilés Industrial tuviera un nuevo entorno digital para conectar a los aficionados, gracias a la incorporación de activos renovados y la creación de nuevos espacios oficiales del club. De este modo, el club obtendría nuevas fuentes de ingresos y acercaría a aquel aficionado joven que en los últimos años estuvo muy aislado de lo que es el club.

Las acciones que se han realizado una vez desarrollado el plan de marketing íntegro y de estructura de la comunicación del club han ido dirigidas en digitalizar procedimientos. Se llevó a cabo la creación de una base de datos con los abonados y ciudadanos para así tener acceso y comunicación directa con el aficionado, con el fin de comunicar novedades y generar nuevas experiencias en el mismo. Establecido el proceso con el abonado, se lanzó la app oficial del club, donde dicho abonado obtendría diferentes beneficios, como tener su tarjeta de abono digital, acceder al estadio digitalmente, poder comprar entradas en línea y acceder a diferentes promociones con los colaboradores del club. Todo esto se realizó por medio de un software de gestión de Berrly, un CRM que permite al club tener a la mano todos los datos de los aficionados, medir el comportamiento de los mismos y reducir los costes, permitiendo colaborar en una mejor y acertada toma de decisiones.

Otras acciones surgidas del acuerdo Recientemente, también se lanzó la página web oficial del club, la cual va a permitir al aficionado acceder rápidamente a toda la información del club. También será un nuevo espacio para darle visibilidad y relevancia a sus patrocinadores. Por otro lado, se estableció una línea clara en cuanto a la comunicación del club con respecto a las redes sociales. En los últimos meses, el club ha visto como han aumentado sus seguidores en las redes y también se ha visto un incremento en cuanto al engagement del mismo.

La alianza también le permitió realizar una acción de realidad aumentada con resultados sumamente efectivos, en el cual se involucró a jugadores y aficionados del club, generando una imagen muy positiva. En un futuro no muy lejano también se espera presentar la plataforma e-commerce del club, que generará nuevos ingresos para el club.

Los próximos pasos serán la implementación de una plataforma de OTT que, a través de una cámara inteligente sin la utilización de un operador, permite grabar automáticamente los partidos y los entrenamientos. De esta manera, los abonados podrán visualizar en vivo y en diferido todo ese contenido que se podrá ver por esa plataforma, con el fin de que el abonado pueda estar siempre al tanto de las novedades del club.

El Real Avilés Industrial se ha puesto a la vanguardia de los sucesos de la actualidad y ha visto como han aumentado sus colaboradores, cerrando acuerdos recientemente con empresas como BeSoccer, Mahou y Coca-Cola, al igual que está generando interés y confianza en el aficionado, el cual cree en este nuevo proceso. Finalmente, los resultados darán la última palabra en la gestión, pero subirse al bus de la transformación digital ha sido muy beneficioso para el club.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Atlas Vital expone qué síntomas indican cansancio crónico Dental Implantologie ofrece laboratorio propio para el servicio de estética dental y ortodoncia invisible M Burgos CARS y su equipo profesional de personal shoppers asesoran sobre la compra de un coche de segunda mano Abogados Valencia – Joaquín Ródenas, excelentes penalistas y expertos en divorcios Acuerdo de GENXSDIGITAL con el Real Avilés Industrial