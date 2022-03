Wayra y 5G Barcelona anuncian las startups ganadoras del ‘5G ScaleUp Program’ Comunicae

martes, 22 de marzo de 2022, 15:59 h (CET) Las cuatro startups seleccionadas participarán en un programa de 17 semanas de aceleración y tendrán acceso a formación por parte de los mentores de Wayra y 5G Barcelona Keybotics, AON Chip, eAgora y Expacia XR han sido las cuatro startups seleccionadas para participar en la tercera edición del ‘5G ScaleUp Program’, una iniciativa promovida por Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica y 5G Barcelona, un programa de Mobile World Capital Barcelona que trabaja para posicionar a Barcelona como un entorno innovador y abierto para la validación y adopción de tecnologías y aplicaciones 5G.

Los proyectos elegidos participarán en este programa durante cuatro meses con el objetivo de impulsar el emprendimiento en el ámbito de la tecnología 5G. A lo largo de este periodo los emprendedores recibirán una formación virtual por parte de los mentores de Wayra y 5G Barcelona en áreas como finanzas, ventas, marketing, inversión, branding, comercial o pitching, recibiendo, además, acompañamiento, acceso a inversores, espacios de networking y visibilidad dentro del ecosistema 5G.

Las startups seleccionadas en esta edición para el ‘5G ScaleUp Program’ han sido:

Keybotics: fabrica un robot de cuatro patas realmente autónomo para inspecciones industriales con la tecnología ganadora del primer premio del DARPA Robotics Challenge.

eAgora: es una startup de impacto social, la primera SuperApp de la Administración en red, un nuevo modelo de cogobernanza y comunicación Inteligente. Su misión es ser la plataforma global que facilite una nueva cultura democrática, basada en la gobernanza participativa y que ofrezca a la ciudadanía 'la última milla' de las Smart Cities.

Expacia XR: es una startup que desarrolla soluciones de Realidad Extendida (XR) para empresas, implantando VR y AR en sus procesos, para hacerlas más eficientes, competitivas y preparadas para el universo digital. Entre los criterios empleados para seleccionar los proyectos, se ha tenido en cuenta el potencial de mercado y la escalabilidad de la solución. Unas premisas que también se utilizaron el año pasado, cuando las startups participantes en la primera edición del programa fueron Flash Park, Ebre Drone, Hop Ubiquitous y Liip.

“Somos conscientes de los beneficios y de las grandes oportunidades de desarrollo tecnológico que aporta la tecnología 5G. Por ello, ponemos a disposición de las startups ganadoras nuestro laboratorio The Thinx 5G para que, de forma conjunta, podamos contribuir a la consolidación del ecosistema emprendedor 5G”, explica Eduard Martín, director de Connectividad Inteligente de Mobile World Capital Barcelona y CEO de 5G Barcelona.‍

“Desde Wayra creemos que el 5G Scale Up Program permitirá a todas las startups ganadoras evolucionar y crecer de forma más rápida junto a los mejores mentores y partners clave en emprendimiento que ayudarán a los emprendedores a escalar de forma más efectiva” asegura Marta Antúnez, directora de Wayra Barcelona.

