El interés por la experiencia del empleado crece en la empresa española Comunicae

martes, 22 de marzo de 2022, 15:59 h (CET) Conclusiones del Informe Employee Experience 2022, elaborado por Up Spain: El 84,7% de los trabajadores se muestra convencido de que su empresa se preocupa por su salud y bienestar. El 97,6% de los empleados considera importante tener un plan de beneficios. Más de 4.500 descargas del Informe Employee Experience 2022 Los empleados ya no ven el dinero como el único factor a la hora de elegir o rechazar un trabajo. Cada vez dan más importancia a cuestiones no económicas que les ofrezcan una mejor calidad de vida, tal y como se desprende de los datos analizados en el Informe Employee Experience 2022.

Es indudable que los tiempos han cambiado y, como consecuencia, también lo han hecho las prioridades de los empleados, que ya no ven el factor económico como un elemento prioritario a la hora de elegir un trabajo. Es aquí donde el salario emocional gana peso en pro de una mejor calidad de vida.

El 97,6 % de los empleados españoles considera importante tener un plan de beneficios.

Según el estudio realizado por Up Spain, el horario flexible y el teletrabajo son los grandes protagonistas para los trabajadores españoles, hasta el punto de que más de la mitad de los encuestados eligió estos dos componentes como variables prioritarias para decantarse por un puesto de trabajo. En este sentido, le siguen el plan de carrera, la formación, el programa de reconocimiento y un plan de pensiones, componentes que superan las aspiraciones de más del 30% de los empleados. El cheque comida se sitúa en el 11% y a continuación aparecen beneficios como el renting, el seguro de vida, la fruta en la oficina, financiación, el gimnasio o la guardería, entre otros beneficios sociales de interés.

Como se puede comprobar, las empresas se esfuerzan cada vez más en ofrecer a los empleados un entorno agradable para poder desarrollar su carrera, aprender y disfrutar de su día a día.

El Informe Employee Experience 2022 ha alcanzado las 4.500 descargas, lo cual demuestra el valor que este estudio tiene para las empresas y los empleados.

Las compañías buscan compartir sus experiencias, contando casos inspiradores del cuidado de las personas y de la exigencia en resultados. La manera en la que hacen negocio determina su sostenibilidad; la sostenibilidad empieza generando entornos de confianza dentro de la empresa.

Los empleados se sienten importantes, parte de una familia. Hay empresas que son referentes en la gestión de las personas, y transmiten su apuesta de valor para destacar en un mercado competitivo y superar sus objetivos empresariales.

