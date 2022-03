Antonio Garamendi, CEOE, cree que la política está cayendo en el populismo

Lo que se pide permanentemente es mucha más responsabilidad El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, expresa, no sin preocupación, que, en general, la política está cayendo en el populismo, eso sí, no solo en España, sino en todo el mundo, de alguna manera, en mayor o menor intensidad, lo que da pie a reclamar en estos complejos momentos una política más seria y más responsable.

En declaraciones a ‘Territorio Líder’, programa que dirige y presenta Graciano Palomo, que produce UDIMA Media, la unidad audiovisual de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, Garamendi pone el acento en que con las dificultades socioeconómicas sobrevenidas por la pandemia y la inesperada invasión rusa de Ucrania: es verdad que en estos momentos se echa de menos una política más seria y más responsable.

Subraya que se está en un momento complicado en el mundo y, aunque aclara que los empresarios están al margen de la política, es verdad que influyen las decisiones políticas. En este sentido, sostiene, lo que se pide permanentemente es mucha más responsabilidad.

Hay que pensar más en lo que une que no en lo que divide y deplora que, hoy por hoy, un whatssap o un email es como un acta notarial, y en vez de estar haciendo planteamientos serios se está viendo cuál es el titular de mañana, y el problema es que, en muchos casos, la política ha caído en esa trampa del twitter, del titular rápido, de las encuestas momentáneas.

