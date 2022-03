La importancia del ERP en la transformación digital de los negocios Emprendedores de Hoy

martes, 22 de marzo de 2022, 13:08 h (CET)

Hoy en día, las necesidades, expectativas y demandas de los consumidores influyen cada vez más en el funcionamiento de una empresa.

Además de atención individualizada, los clientes tienden a exigir rapidez, comodidad y seguridad en todo el proceso de compra, aspectos que han obligado a las empresas a implementar nuevas tecnologías para satisfacer todas estas demandas. Entre ellos, la implementación de un ERP ha resultado una de las herramientas más valiosas.

Como consultoría ERP, Infonova destaca que cada vez más empresas otorgan mayor valor a la transformación digital en sus instalaciones, considerando este proceso como un elemento fundamental para mantenerse a la vanguardia en los diferentes sectores.

¿Por qué es importante la transformación digital en una empresa? Más que un simple término que se encuentra en tendencia, los especialistas de Infonova definen la trasformación digital como un proceso interminable que permite optimizar los diferentes procesos dentro de una empresa.

Este término involucra el uso de medios digitales para mejorar la productividad y eficiencia dentro de una organización. Este aspecto se encuentra estrechamente ligado a la necesidad de brindar una buena experiencia a los clientes y de esta manera, ganarse su confianza y fidelidad, lo que a la larga supone mayor rentabilidad para la organización.

En este contexto, la transformación digital permite a las compañías distinguirse de la competencia dentro de su sector, ya que cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para ofrecer productos y servicios de forma más eficiente.

Obtener datos acerca de todo lo relacionado con el mercado donde se desenvuelve ayudará a la empresa a tomar decisiones inteligentes acerca de sus procesos internos y externos. Por esta razón, la transformación digital representa un soporte para el crecimiento de una compañía en la sociedad actual.

¿Cómo adaptarse a la trasformación digital? Al igual que cualquier comienzo, la adaptación a la transformación digital no resulta un proceso sencillo para las empresas. Sin embargo, se trata de un elemento necesario, por lo que solicitar la asistencia de recursos externos a la empresa, especializados en este campo, figura como la mejor alternativa.

Además de aportar soluciones digitales, una consultoría tecnológica podrá realizar un análisis del estado actual de la empresa y determinar los elementos digitales que necesita implantar la organización. Asimismo, se ocupará de eliminar las tareas que no son de valor para la compañía, sino que, por el contrario pueden resultar redundantes.

Para los especialistas, uno de los primeros pasos que conlleva la trasformación digital es la implementación de un sistema de gestión ajustado a las necesidades de cada compañía.

Por esta razón, desde su sitio web, Infonova proporciona mayor información acerca de la importancia del ERP para la transformación digital de negocios en cualquier sector. En su blog, los interesados podrán encontrar a detalle los beneficios que este recurso brindará a una compañía en la actualidad.



