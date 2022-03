Más de 3.000 plazas en Formación TIC online y gratuita para impulsar la digitalización de las empresas Comunicae

martes, 22 de marzo de 2022, 15:47 h (CET) El Ministerio de Trabajo y Economía Social continúa apostando por la formación 100% subvencionada para mejorar la cualificación y las competencias digitales de las personas trabajadoras por cuenta ajena, autónomas y afectadas por un ERTE Desde el inicio de la pandemia las competencias digitales han adquirido una importancia clave en la búsqueda de perfiles en el mercado laboral. En los últimos dos años la Covid-19 ha propiciado un fuerte impulso en la digitalización y transformación de muchas empresas, no solo de aquellas más grandes, que la mayoría ya se encontraban en ese proceso, también las pymes o los profesionales autónomos han puesto el foco en el uso de herramientas digitales para continuar con su actividad o mejorar su posicionamiento en el mercado.

La economía española será digital cuando la gran mayoría de microempresas, pymes y resto de empresas estén digitalizadas

Según reflejan los estudios del Instituto Nacional de Estadística (INE) el tejido empresarial español lo componen esencialmente pymes, pero, la falta de recursos, tiempo o personal son las principales causas para no llevar a cabo la digitalización de la empresa, especialmente en autónomos y micro pymes, a pesar de que el 63% considera importante y estratégica la transformación digital para mejorar su competitividad y posicionamiento.

La economía española será digital cuando la gran mayoría de microempresas, pymes y resto de empresas estén digitalizadas y el ecommerce, Big Data, Cloud Computing o Ciberseguridad sean tecnologías que no solo usen las grandes empresas, sino que se extiendan a todo el tejido productivo para ser más competitivas, eficaces y eficientes.

En este sentido, con el objetivo de facilitar el acceso de formación en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha lanzado una convocatoria de formación gratuita y 100% subvencionada centrada en las competencias digitales y enmarcada dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Formación gratuita

La oferta formativa online cuenta con más de 2000 plazas dirigidas a personas trabajadoras por cuenta ajena, autónomas y afectadas por ERTE de todo el territorio nacional y formación presencial para las personas desempleadas con titulaciones Oracle o Amazon pensada para dar respuesta a necesidades de adquisición de competencias de carácter transversal, y para la recualificación profesional. Todos los cursos son especialidades reconocidas por el SEPE y cuentan con diploma al finalizar la formación.

Al ser formación de la iniciativa de oferta, está 100% subvencionada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, por lo que no supone coste alguno para los trabajadores y tampoco consume créditos de formación de las empresas.

Los cursos disponibles tienen una duración entre 20 y 150 horas y abarcan áreas temáticas como: Scrum, Agile, redes sociales y marketing digital, business intelligence, google analitycs, ciberseguridad, posicionamiento web, data mining, comercio electrónico o competencias digitales. Se imparten en modalidad, sin limitaciones horarias y con el apoyo de tutores especializados.

Inscripción a los cursos TIC

La inscripción a estos cursos ya se puede realizar a través de la web: https://www.cursosfemxa.es/formacion-tic

Las personas interesadas disponen de un teléfono gratuito 900 100 957 y el correo electrónico atencionalumno@femxa.com para poder realizar cualquier consulta.

Femxa, empresa que imparte esta formación, cree en la formación como el camino para incrementar la empleabilidad de los alumnos y promover su carrera profesional, cuenta con una gran solidez en el desarrollo de formación para el empleo donde ya se han formado más de 550.000 alumnos y, tiene una fuerte experiencia en la modalidad e-learning con más de 13 millones de horas de formación impartida.

Este plan de formación es una de las acciones enmarcadas en los programas de formación de ámbito estatal, para la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas.

