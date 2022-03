Productos orgánicos sin sulfatos para sanar el cuero cabelludo sensible e irritado Emprendedores de Hoy

martes, 22 de marzo de 2022, 12:41 h (CET)

Cuando el enrojecimiento, la picazón, el ardor, un molesto hormigueo e incluso el dolor en la piel de la cabeza se apoderan del día a día, es necesario recurrir al uso de productos especializados en sanar el cuero cabelludo sensible e irritado.

Para el tratamiento eficaz de esta condición capilar se encuentran disponibles las fórmulas sin sulfatos creadas por la marca DSD de Luxe en su línea Medline Organic, disponible en su tienda online con envíos desde Barcelona para toda España.

Conocimiento en el sector de la tricología para tratamientos detox El cuero cabelludo irritado por causa de alguna reacción inmunológica del organismo, o agentes patógenos externos, necesita productos suaves cuya función detox sea capaz de solventar las afecciones capilares y a la vez promover el crecimiento de un cabello suave y brillante.

En este sentido, DSD de Luxe propone en su catálogo online productos de uso diario o alternado como el champú Luminox para brillo intenso, cuyas propiedades purificantes y relajantes de la dermis eliminan la descamación y restablecen la microflora cutánea. Por otro lado, el champú PH Control Antiseborreico ha sido diseñado para reducir la grasa y la caspa con su acción exfoliante y reguladora de la actividad de las glándulas sebáceas.

Para una limpieza profunda que elimine toxinas e impurezas, la línea Medline Organic también ofrece el champú detox, con extractos de plantas e ingredientes seborreguladores como el polisacárido Celldetox, que refuerza el proceso de desintoxicación celular y ayuda en el alivio de los síntomas de patologías como la psoriasis y el eczema.

Para reforzar el proceso de purificación del cuero cabelludo y calmar la incomodidad que genera su irritación, DSD de Luxe ha incorporado a sus creaciones la Loción Detox, que aporta protección e hidratación extra.

Asimismo, uno de los productos estrella de esta marca reconocida en toda España y más allá de sus fronteras es la Crema de Control Dérmico, perfecta para aliviar rojeces, picor e inflamación en la dermis al aplicarla durante toda la noche o por al menos dos horas. Su efecto calmante e hidratante ayuda a recuperar la capacidad protectora de la piel ante microorganismos, inclemencias del clima y exposición a químicos.

El champú y la loción de Vasogrotene son otra opción que no solo mejora el aspecto del cuero cabelludo, sino que previene la pérdida del cabello, gracias a componentes como extracto de placenta, aceite esencial de romero, factores de crecimiento VEGF e IGF1, extracto de caléndula y demás ingredientes activos desintoxicantes e impulsores de la salud capilar.

Una dermis saludable, libre de toxinas La función detox de la línea Medline Organic puede llegar hasta la comodidad del hogar a cualquier localidad española. Igualmente, los expertos de DSD de Luxe están dispuestos a aclarar las dudas de los usuarios a través de la página web o vía telefónica.

Un mundo de soluciones, que han sido producto de exhaustivas investigaciones científicas, se encuentra a disposición de quienes confían en los laboratorios de esta empresa para mantener un cuero cabelludo totalmente sano, libre de descamaciones, ardor y demás síntomas, que cederán ante la calidad de las fórmulas de DSD de Luxe.



