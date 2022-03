GRUPO LINKA garantiza la seguridad informática de empresas con Firewalls Fortinet FortiGate Emprendedores de Hoy

martes, 22 de marzo de 2022, 12:36 h (CET)

El teletrabajo es una modalidad cada vez más extendida en muchas empresas, más allá de las limitaciones propias de una época de pandemia. Ahora bien, en este contexto, las empresas afrontan un riesgo mayor en materia de ciberseguridad, sobre todo las pequeñas y medianas, que no cuentan con un departamento de informática.

Una medida básica y necesaria es contar con los Firewalls Fortinet, provistos por el GRUPO LINKA que refuerzan la seguridad informática de las empresas y los trabajadores que trabajan desde sus hogares.

Los Firewalls Fortinet son una barrera entre los ciberdelincuentes y las empresas Desde el comienzo de la pandemia, la tasa de ciberdelito en España ha aumentado un 70 por ciento. Los miles de trabajadores que se desempeñan de forma remota no realizan, por lo general, ningún tipo de mantenimiento en sus ordenadores. Es difícil, por otra parte, que cuenten con medidas de seguridad, lo que aumenta las probabilidades de sufrir un ataque informático.

GRUPO LINKA es una empresa especialista en seguridad informática y partner de Firewalls Fortinet. Se trata de una marca de prestigio en el mercado de la seguridad informática y una apuesta segura para proteger la operación de una empresa. El firewall o cortafuegos es un dispositivo de seguridad informática ubicado entre dos redes, que funciona como un filtro en atención de un protocolo seguro.

Los sistemas de una empresa pueden ser atacados a través de la conexión de un empleado que trabaja de forma remota. Los Firewalls Fortinet garantizan la seguridad de los sistemas de información, monitorean la seguridad de la red y generan advertencias ante posibles ataques. El control en todas las operaciones es mayor y, además, el coste de contar con esta protección es mucho menor al que puede ser derivado de un ciberataque.

GRUPO LINKA ofrece Firewalls Fortinet en pago por uso GRUPO LINKA ofrece la oportunidad de contar con Firewalls Fortinet en pago por uso. Dicho alquiler presenta distintas ventajas, como por ejemplo, el soporte a nivel nacional. Por otro lado, todos los técnicos que integran el equipo de la compañía están certificados y cuentan sobre sus espaldas con años de experiencia en Fortinet.

El firewall se adapta a las necesidades y al crecimiento de cada empresa para garantizar la seguridad informática. Además, como partner de Fortinet, GRUPO LINKA tiene la posibilidad de ofrecer descuentos muy atractivos a los clientes.

En definitiva, la importancia de la ciberseguridad queda patente a día de hoy y los servicios que ofrece GRUPO LINKA son una opción a contemplar tanto para empresas, como para pymes.



