CC Escolàpies Palma, emprendedores solidarios

martes, 22 de marzo de 2022, 12:25 h (CET)

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es una de las metodologías activas que utiliza el CC Escolàpies Palma. Es un método muy participativo que sirve, siempre a partir del currículum, para trabajar un tema concreto de manera transversal en grupos de cooperativo, lo cual implica diversas actividades y contenidos.

El elemento más característico y diferencial de un ABP es que todas las acciones del alumnado están enfocadas en una misma dirección y tienen un objetivo común: desarrollar un producto final. Este puede ser un trabajo de investigación, una maqueta, una aplicación informática, etc. A partir de esta metodología activa, han desarrollado tres tipos de proyectos según su producto final

APS: proyectos de aprendizaje y servicio El producto final es un servicio. Así, antes de Navidad se hizo la “Campanya del Rebost”, en la cual se aprendió todo lo relacionado con la alimentación, la dieta saludable, etc., para finalizar el proyecto con la recogida de alimentos que se donó a Cáritas.

“Proyecto Coopera” Este año el proyecto ha sido “Mujeres Valientes”. El alumnado ha donado 1.050 € (el objetivo era conseguir 800 €) para subvencionar la educación de 15 mujeres en Coca y al haber superado el objetivo, más mujeres recibirán ayuda. Además, los alumnos han aprendido cómo se vive en Colombia, cuál es su flora, su fauna e incluso han realizado una videoconferencia en la que han podido conocer de primera mano la realidad que se vive en ese país, así como a algunas de las mujeres beneficiarias de dicho proyecto.

“Proyecto del bien común” Desde el curso pasado este es un proyecto anual, que, como su nombre indica, tiene como objetivo mejorar el entorno. La etapa de infantil mejora el aula. El alumnado de primaria mejora el colegio y el de la ESO mejora el barrio en el que este está situado. Si el año pasado se regalaron pulseras con mensajes de ánimo y positivos, este año, dada la realidad actual, los alumnos están diseñando una campaña informativa sobre cómo ahorrar en el consumo de luz.

“Proyecto emprendedores” Se potencia la emprendeduría, así como la creatividad. Este proyecto implica a todo el colegio. Artscolapies es el que se está llevando a cabo este segundo trimestre. Van a convertir el colegio en un museo de los diferentes estilos arquitectónicos que las familias tras dos años de pandemia podrán visitar.

En el CC Escolàpies Palma se cree en el trabajo en equipo y se apuesta por lo que diferencia al ser humano: su creatividad, su empatía, su solidaridad y su transcendencia. Su alumnado es su apuesta de futuro, ellos conseguirán hacer de este mundo un lugar mejor.



