Conocer el servicio de comunicación interbancaria a través de SWIFT Emprendedores de Hoy

martes, 22 de marzo de 2022, 12:21 h (CET)

Las operaciones crediticias y bancarias a nivel internacional son una herramienta de suma utilidad para muchas empresas. Sin embargo, el uso de las plataformas que estas operaciones requieren, los avales y garantías que las entidades extranjeras exigen pueden ser grandes obstáculos para muchas empresas españolas que no cuentan con los conocimientos o recursos técnicos para acceder a estas operaciones.

Una de las soluciones ante esta situación radica en los servicios que ofrece Union Credit and Guarantee, una compañía que se dedica a la concesión directa de avales, garantías y otras facilidades para que las empresas puedan acceder a operaciones bancarias internacionales. Entre estas destaca su servicio SWIFT Internacional, con el que facilitan a las empresas españolas la comunicación con instituciones financieras extranjeras.

Asistencia para realizar operaciones bancarias internacionales SWIFT es una plataforma digital sumamente importante para las operaciones bancarias internacionales, ya que la mayor parte de bancos y, sobre todo, las más importantes entidades bancarias a nivel mundial forman parte de esta plataforma. Su función es facilitar la comunicación entre empresas y entidades bancarias a nivel internacional, para brindar un espacio donde estos actores puedan realizar sus operaciones económicas de forma segura y eficaz.

El uso de esta plataforma puede ser un verdadero obstáculo para muchas empresas locales, pero Union Credit and Guarantee ofrece un servicio que le permite a muchas de ellas gozar de sus beneficios sin necesidad de cumplir con los complejos requisitos para formar parte de esta plataforma. Este servicio se brinda por medio de corresponsales internacionales que mantienen acuerdos de colaboración con esta compañía, la cual pone el acceso y la asistencia requerida para su uso a disposición de las empresas o terceros que requieran sus servicios.

Una compañía comprometida con los objetivos de sus clientes Union Credit and Guarantee es una entidad financiera que trabaja como asesor y, al mismo tiempo, como mediador entre las empresas y las entidades financieras o crediticias, tanto a nivel local como internacional. Sus servicios ayudan a las grandes empresas locales a gestionar y acceder a operaciones internacionales como la concesión de cartas crediticias por parte de bancos extranjeros, a la vez que ofrecen avales y garantías para que las pequeñas empresas puedan acceder a los mercados locales.

Opera principalmente en Europa en el territorio español, aunque también en algunas zonas de Portugal, Italia y Rumanía, y además de las ventajas que acarrean sus avales, garantías y facilidades de financiamiento, su servicio destaca por la eficiencia y rapidez en la gestión con la que gestiona los trámites requeridos para las diferentes operaciones crediticias.

Su objetivo principal es ayudar a las empresas a conseguir que puedan comprar y efectuar sus negocios ofreciendo las garantías que requieran para expandir las operaciones de su negocio, para conseguir, de este modo, las metas que la empresa tiene trazadas como sus grandes objetivos económicos a largo plazo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.