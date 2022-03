Realzar la belleza con un maquillaje natural Emprendedores de Hoy

Las tendencias actuales de la moda, pero también la practicidad y el enfoque sostenible, invitan a realzar la belleza con un maquillaje natural que se adecúe a las características y tipo de piel de cada mujer.

De la mano de profesionales especializados en maquillaje y hairstyle como María Ávalos, es posible tener un look espléndido, vanguardista y cuidado al detalle en el que la protagonista luzca un resultado final memorable.

¿Cómo potenciar la belleza con un maquillaje natural? El primer paso para lucir una piel jugosa que parezca no tener maquillaje es conocer el tipo de piel de la persona que va a ser maquillada, esto ayuda a escoger los elementos e ingredientes más idóneos y eficaces para lograr un resultado acertado. Hay piel normal, seca, mixta, grasa, sensible, escamosa, con lunares o manchas características y con acné. El siguiente paso es utilizar un maquillaje que se adapte de forma simple al color natural de la piel para propiciar una apariencia lozana, esto se facilita con la asesoría de un profesional en el área.

De forma consecuente se debe hidratar la piel, si esta es seca se aconseja usar una base oleosa y si en cambio, no es seca, se recomienda una crema con base de agua. La hidratación debe ser homogénea e integral, ya que el siguiente paso es iluminar la piel. El rubor es otro elemento indispensable que debe agregarse con cautela, ya que debe seguir la apariencia convencional de las mejillas cuando se sonrojan. Para la mirada, se admite algo de color para el párpado, un peinado de las cejas que dé profundad y una máscara de pestañas que proporcione amplitud a los ojos.

La utilidad del maquillaje natural y la relevancia de acudir a profesionales con experiencia en el sector El maquillaje natural no es solo para amantes de la naturalidad, ya que es útil para múltiples ocasiones. Su énfasis está en la cualidad de dar lucidez y armonía al rostro sin la presencia de elementos recargados ni colores muy llamativos. De esta manera, se tiene una cara con buen semblante y sin atisbo de mucho maquillaje. Es una tendencia que ha llegado para quedarse y es utilizada cada vez más por personalidades, artistas e influencers, ya que aporta frescura y realza la belleza natural.

María Ávalos dispone de servicios profesionales en maquillaje, estilo y peinado en los que implementa el maquillaje natural de acuerdo a las preferencias y gustos de cada usuaria. Cuenta con una larga trayectoria que le ha valido el reconocimiento nacional y el hecho de consolidarse como una especialista en novias con alcance internacional. También ofrece cursos de maquillaje y comercializa productos como kits de pinceles y brochas de su propia marca.



