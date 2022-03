KBOX Global llega a España Comunicae

martes, 22 de marzo de 2022, 13:23 h (CET) Se trata de una plataforma tecnológica destinada a solucionar y simplificar todas las operaciones relacionadas tanto con el Delivery como con el Take Away basada en tecnología Machine Learning e Inteligencia Artificial. La empresa está especializada también en el desarrollo de marcas virtuales de restauración, área para la que su equipo cuenta con Omar Romero, prestigioso chef con estrella Michelin Tras su exitoso lanzamiento en Reino Unido, Australia y más recientemente en Estados Unidos, KBOX Global, la empresa de tecnología SaaS y Host Kitchen, da un nuevo paso para consolidar su posición como líder europeo con la apertura de su división española.

Se trata de una plataforma tecnológica que actúa como solución a los pedidos de los restaurantes, tanto Delivery como Take Away, basada en la tecnología Machine Learning que permite digitalizar cualquier operación, optimizando los resultados y maximizando la facturación de los establecimientos, a través de una reducción del desperdicio, una mejora en la efectividad de la mano de obra y fomentando ingresos adicionales con la posibilidad de incorporar marcas virtuales a su oferta.

El sistema KBOX ha sido creado por operadores y para operadores, en torno a una cartera de marcas virtuales desarrolladas por Omar Romero, prestigioso chef con estrella Michelin. Además, en su diseño han intervenido especialistas de distintas áreas del sector de la restauración, cuyo criterio ha servido para que la innovadora plataforma tecnológica sea capaz de atender las necesidades de los restaurantes en su conjunto.

Inicialmente la compañía comienza su actividad en España implantando tres marcas virtuales de su amplio portfolio. Una de ellas será la que dio origen al concepto de KBOX en Inglaterra: Absurd Bird. La segunda es Vird, una marca 100% vegana y la tercera está especializada en Chicken Wings y se denomina World of Wings.

La tecnología desarrollada por KBOX proporciona a los restaurantes un único dispositivo para gestionar los pedidos de los distintos agregadores. Al software, que facilita a los restaurantes todas las herramientas que necesitan, hay que añadir que el hardware también ha sido especialmente configurado para que KBOX pueda intervenir y dar asistencia a las cocinas de sus clientes a distancia si así lo necesitan.

Como dice Salima Vellani, fundadora de KBOX Global, "Nuestro modelo de negocio consiste en ofrecer soluciones a los restaurantes existentes para que puedan aprovechar al máximo la capacidad infrautilizada de sus cocinas. Es un modelo de negocio muy atractivo para los propietarios y operadores de restaurantes y, a medida que el país se está recuperando, vemos un gran potencial en el mercado español. Es la razón por la que España será uno de nuestros primeros pasos en la Europa continental".

En España el proyecto será liderado por Thierry Rousset, que aporta muchos años de experiencia en el sector de la restauración, así como a nivel internacional, y cuenta con una gran experiencia relacionada con las marcas virtuales y las Dark Kitchens.

Acerca de KBOX Global

La solución de KBOX está implementada ya en restaurantes en el Reino Unido, Australia y Estados Unidos y cuenta con el respaldo de inversores de primer nivel tales como Balderton Capital y Hoxton Ventures.

Con presencia en más de 250 restaurantes en el Reino Unido, KBOX potencia su expansión en el mercado europeo con el objetivo principal de consolidar su liderazgo como proveedor tecnológico, así como con su innovador modelo de Host Kitchen.

