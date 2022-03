Autónomos Pymes Asesoría Online SLP: Crear una empresa en 24h en España es posible Comunicae

martes, 22 de marzo de 2022, 13:27 h (CET) Crear una empresa en 24 horas en España es sin duda algo posible, pero si además el coste de la constitución es pequeño es una excelente noticia Crear una sociedad limitada en 24 horas es posible de manera telemática

Así lo indicó Yolanda Domínguez, Socia Directora Comercial de Autónomos Pymes Asesoría Online SLP, en la entrevista concedida a la emisora de Radio TeleTaxi Valencia el pasado día 14 de marzo.

Hablando de la creación de empresas online, a la pregunta de si se tardaba mucho tiempo en crearlas la respuesta fue clara y precisa: “El proceso de la creación de sus empresas es muy rápido. Existen casos en los que en solamente 24 horas se ha tenido su empresa constituida”.

Además, para crear la empresa no es necesario aportar capital social en efectivo ni disponer de una cuenta de banco de la empresa en constitución.

El mejor aval profesional para la creación de una empresa

Por otra parte, en dicha entrevista se puso en valor la gran experiencia de Autónomos Pymes Asesoría Online SLP en la creación de empresas desde hace 10 años, al haber constituido más de 2.500 sociedades en toda España.

Este elevado volumen de empresas creadas es sin duda un factor de éxito de esta Sociedad Profesional de Economistas, y un aval para aquellos emprendedores o autónomos que quieran crear su empresa.

Rapidez, experiencia y un coste de creación de empresa muy pequeño

Así lo señalaba Yolanda Domínguez en la entrevista concedida: “El coste que tienen para constituir su empresa son 290€ más IVA. En ese importe están incluidos todos los gastos que conlleva la constitución”.

En los gastos incluidos en la constitución se encuentran: primera petición de nombre, aranceles reducidos de constitución de Notario y Registro Mercantil según RDL 13/2010, comunicaciones censales AEAT, alta autónomo y comunicaciones TGSS y asesoramiento profesional.

Este precio para crear una empresa es el que Autónomo Pymes Asesoría Online SLP lleva aplicando desde el inicio de su actividad como Sociedad Profesional en 2012.

Una Sociedad Profesional que añade valor a la creación de empresas en España

Autónomos Pymes Asesoría Online SLP es una Sociedad Profesional de Economistas que aporta el valor de sus 10 años de existencia y la experiencia de más de 2.500 empresas creadas a cada empresa que constituye de forma telemática.

Una atención personalizada, escuchar al emprendedor, al autónomo, para entender y atender sus necesidades presentes y futuras a la hora de crear una empresa, rapidez y un coste de constitución invariable desde hace 10 años, forman parte del ADN de esta Sociedad Profesional.

Por supuesto, los servicios de Autónomos Pymes Asesoría Online SLP no se limitan a la creación de empresa, sino que abarcan el asesoramiento fiscal, contable y laboral, de Pymes y Autónomos, siendo opcional su contratación.

Más información en https://www.AutonomosPymes.com

