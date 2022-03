Vuelve la Global 6K For Water, la carrera solidaria más grande del mundo por el acceso a agua limpia

Con motivo del Día Mundial del Agua (22 de marzo) World Vision pone de relieve que 844 millones de personas carecen de acceso a agua potable. Organizada por World Vision, se celebrará el domingo 22 de mayo en Madrid y en varias provincias de todo el territorio nacional y durante el mes se celebrarán ediciones en todo el mundo. Los fondos se destinarán a seis proyectos de agua en seis países de América, África y Asia, además de dar acceso a saneamiento a refugiados por la crisis de Ucrania El domingo 22 de mayo, miles de personas unirán sus esfuerzos y solidaridad participando en la carrera más grande del mundo por el acceso a agua limpia: la “Global 6K For Water”, que además de disputarse en Madrid y en otras provincias, se celebrarán ediciones en todo el mundo.

La “Global 6K For Water”, celebrada por última vez en 2019 debido a la pandemia, es especial no sólo por su carácter solidario, sino también por su significativa distancia: 6 kilómetros, la distancia media que muchos niños y niñas tienen que recorrer cada día para ir a por agua limpia en muchas partes del mundo. Con frecuencia, la caminata es peligrosa y el agua que recolectan no es apta para consumo humano. La prueba de Madrid contará además con un recorrido de 10 kilómetros, homologado.

En la “Global 6K For Water” se puede participar de diferentes formas: caminando, corriendo, en solitario o acompañado por amigos, familiares. Y también, desde diferentes lugares, ya que cualquier ayuntamiento, empresa o persona puede organizar su propia carrera, en cualquier parte de España, el mismo día y hora que la de Madrid, o apuntarse a una ya creada.

Gracias a Kinendu, la app gratuita de la carrera, también se puede participar virtualmente desde cada rincón de España. Cada kilómetro que se recorra de forma virtual se convertirá en donativo para conseguir el objetivo de World Vision: reducir la distancia que los niños tienen que recorrer en búsqueda de agua y así darles la oportunidad de tener una vida más digna. En esta APP se puede obtener un dorsal individual virtual y también familiar.

Las inscripciones para la “Global 6K For Water”, ya están abiertas en www.global6kforwater.es.

Los fondos se destinarán a proyectos de agua

World Vision destinará la recaudación obtenida en la carrera a facilitar el acceso a agua potable a millones de niñas y niños en Ghana, India, Colombia, Angola, Zambia e Indonesia. Además, y gracias a la colaboración de la Fundación We Are Water, también se destinarán fondos al acceso a saneamiento adecuado para los refugiados ucranianos en Rumanía y Moldavia.

La escasez de agua y un saneamiento deficiente son las mayores causas de la desnutrición infantil y más del 80% de las enfermedades de los niños y niñas están relacionadas con el consumo de agua no potable. Cada día, casi 1.000 niños menores de cinco años mueren por diarreas provocadas por las malas condiciones del agua, del saneamiento y de la higiene.

Iniciativas como la “Global 6K For Water”, ayudan mediante la unión a solucionar la crisis del agua. Como ejemplo, con tan sólo 4€ de donativo, se consigue dar acceso a agua potable a una persona durante un año. De este modo cada persona inscrita en la “Global 6K For Water” está mejorando la calidad de vida de una niña o niño, la de su familia y la de su comunidad.

El agua en el corazón de la agenda de desarrollo sostenible

El acceso a agua potable está en el corazón de la Agenda 2030. No solo contribuye al cumplimiento directo del ODS 6, “Acceso a agua limpia” sino que está interrelacionado de manera indirecta con muchos otros como el acceso a la salud, la educación, al ingreso económico de las familias o al cuidado del planeta.

La unión de World Vision, las empresas y sus empleados, medios de comunicación, influencers y la ciudadanía en general es clave para conseguirlo. Agradece a las empresas patrocinadoras, Bank of America, Ferrovial, Fundación We are Water y GO fit, y a las empresas colaboradoras, Alsea, Alterhome, Ballesol, Bridgestone, CBRE, Gardena, Greencornerss y SEUR su compromiso social y hacer posible esta carrera.

Los fondos obtenidos se destinarán a complementar seis proyectos apoyados ya por Ferrovial, Fundación Mutua Madrileña, Fundación Tomás Pascual y Pilar Gómez-Cuétara, Fundación We Are Water y Water for All.

En la última edición de 2019, antes de la cancelación de 2020 y 2021 por COVID-19, participaron más de 64.000 corredores de 30 países, logrando entre todos una recaudación de 3,8 millones de dólares para proyectos de agua, saneamiento e higiene y beneficiando a más de 75.000 niños y familiares.

En España se sumaron más de 5.000 participantes entre la carrera de Madrid y las de otras 19 ciudades. Gracias a todas las empresas colaboradores y a todos los que se unieron World Vision pudo apoyar proyectos de agua en Ghana, Angola, Zimbabwe y Guatemala, que siguen necesitando ayuda.

Acerca de World Vision España

World Vision es una ONG cristiana de desarrollo, ayuda humanitaria y promoción de la justicia. Desde 1950 trabajamos para combatir la pobreza y lograr el desarrollo sostenible entre las comunidades, familias y niños y niñas más vulnerables del mundo. Cada 60 segundos conseguimos que una familia obtenga agua, un niño hambriento sea alimentado y una familia reciba herramientas para superar la pobreza. World Vision es la mayor ONG proveedora de agua en el mundo alcanzando a una nueva persona cada 10 segundos y ​a 3 escuelas cada día. Con su presencia global ​en casi 100 países tiene la capacidad de responder rápidamente a las diferentes emergencias, crisis y desastres naturales: en 2020, más de 27 millones de personas recibieron ayuda en 66 emergencias de 48 países. ​

La transparencia genera confianza, por eso en World Vision España las cuentas son auditadas anualmente por la Fundación Lealtad, PKF Auditores y depositadas en el Protectorado de Fundaciones.