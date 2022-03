Continúa imparable la revolución energética en España. La implicación de Rolwind Comunicae

martes, 22 de marzo de 2022, 12:51 h (CET) España sigue apostando fuerte por las energías renovables, cada año en mayor medida. Por la propia subsistencia del planeta y también por una cuestión prioritaria de independencia energética. La compañía española Rolwind Renovables, una de las grandes pioneras en nuestro país desde hace 16 años, es uno de los principales impulsores de esta revolución renovable. Un crecimiento imparable, el de España, que corre en paralelo al de la evolución de la propia compañía Gracias al impulso y el compromiso de empresas como Rolwind, y a unas condiciones climáticas, geopolíticas y técnicas incomparables, España se encuentra a la cabeza de Europa en desarrollo de proyectos de energía verde. Rolwind es sin duda uno de los motores que ha potenciado este crecimiento.

La compañía, que ha experimentado una constante evolución desde su nacimiento en 2006, dispone actualmente de acuerdos con más de 9.000 hectáreas en toda la península para desarrollos de proyectos eólicos y fotovoltaicos y más de 5.000 hectáreas en negociaciones en curso. Y además está a la vanguardia de la energía del futuro, el hidrógeno verde, con proyectos de hasta 150 MW y una clara apuesta por esta energía enfocada a la movilidad, como combustible limpio para todo tipo de vehículos.

Un año de importantes logros

Su apuesta firme por la evolución tecnológica y estratégica ha dado a Rolwind importantes frutos este último año: para empezar, ha duplicado su plantilla y reforzado los diferentes departamentos, especialmente el Técnico y el de Real Estate, posicionándose en las principales zonas de la Península.

Asimismo, Rolwind está desarrollando nuevos proyectos y avanzando los que ya tenía en desarrollo. Entre estos destaca El Rocío, en Almonte (Huelva), que acaba de entrar en RTB. Se trata de uno de los mayores centros energéticos renovables de España, con un total de 180 MW, de los cuales Rolwind aporta 150 MW.

Asimismo, la compañía española ha obtenido recientemente un nuevo punto de conexión en Cádiz. Un proyecto híbrido de 78 MW cuyas fuentes de generación son la fotovoltaica y la eólica y cuenta con un sistema de almacenamiento que garantiza el suministro continuo.

La empresa sigue también ampliando sus acuerdos con grandes multinacionales del sector. Entre otros, ha incrementado de manera notable su acuerdo con Matrix Renewables, para una promoción conjunta que incluye almacenamiento e hibridación con eólica. Y ha firmado con una de las principales eléctricas europeas, para implementar un importante contingente de instalaciones de generación renovable en territorio español.

Altanea: una inmobiliaria eco-friendly revolucionaria

Es otra de las grandes apuestas de futuro de Rolwind y un proyecto inmobiliario eco-friendly realmente novedoso en España. Altanea es la “promotora verde” en la que Rolwind vuelca su amplio know how en las energías renovables para desarrollar proyectos urbanísticos ecosostenibles y orientados tanto a uso residencial como turístico. Un compromiso con la sostenibilidad que se da a lo largo de todo el proceso, desde la construcción hasta el resultado final.

La última gran novedad de Rolwind, hasta la fecha, es la creación de una innovadora herramienta para el área de Real Estate: fotovolterra.com. Una aplicación online que determina la viabilidad de una planta fotovoltaica en un terreno determinado. De este modo cualquier persona puede conocer fácilmente si ese terreno es válido para albergar una planta y el rendimiento económico que podría proporcionarle en los próximos cuarenta años. Una herramienta que supone un nuevo impulso para la implantación de las renovables en España, especialmente enfocado al medio rural.

