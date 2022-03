Los beneficios de hacer turismo en Canarias durante el invierno Emprendedores de Hoy

Las Islas Canarias son uno de los destinos de Europa más visitados por las personas que quieren hacer turismo, ver paisajes naturales impresionantes e incluso teletrabajar.

Actualmente, Blue Ocean Camp es un campamento de invierno en Canarias para el turismo que cuenta con mini cabañas, parcelas de camping y cabañas grandes con amplias terrazas. Cada una de estas cabañas ofrece vistas al mar, cocineros profesionales y están ubicadas de forma estratégica para las personas que buscan visitar lugares cálidos y atractivos de la región en invierno.

Una gran opción para pasar el invierno en Canarias: Blue Ocean Camp Durante el invierno, muchas personas se preparan para los días cortos y las noches largas con bajas temperaturas que suelen ser aún más frías en las capitales y ciudades grandes. Sin embargo, en las Canarias el clima es bastante estable, por lo cual es una gran opción para quienes buscan acampar en zonas más cálidas durante el invierno.

Blue Ocean Camp ofrece a los turistas que visitan este lugar múltiples opciones en actividades deportivas, yoga, senderismo, meditación y recorridos por cada uno de los paisajes naturales para disfrutar de una gran experiencia de viaje. Además, sus minicabañas, parcelas de camping, albergues y cabañas con amplias terrazas ofrecen una buena vista al mar y están ubicadas de forma estratégica para aprovechar el cálido clima. Por otra parte, este campamento cuenta con cocineros profesionales que, durante todo el invierno, ofrecerán sus servicios gourmet a los turistas que busquen probar platos diferentes y tradicionales.

¿Por qué las islas Canarias son tan visitadas en invierno? Canarias es conocida por mantener un clima templado durante todo el año a diferencia de otras ciudades de España. Por esta razón, los turistas suelen visitar la isla para escapar de las bajas temperaturas y conocer sus famosas playas y paisajes naturales. Entre estos paisajes naturales, se encuentra el bosque de tilos en La Palma y el Teide, el pico más alto de España ubicado en Tenerife. Así como la playa de Tasartico, el parque natural de Gui Gui, etc.

Además, los habitantes de la región suelen organizar diferentes eventos deportivos relacionados con el ciclismo, senderismo, surfeo e incluso buceo. Esto es ideal para quienes buscan mantenerse activos en invierno y tener una perspectiva o nueva experiencia vacacional en diciembre, enero o febrero.

Blue Ocean Camp se encuentra ubicado en la playa de Tasartico y dentro del parque natural Gui Gui con cabañas cómodas y lujosas Eco Domos, perfectas para quienes buscan pasar un invierno diferente en Canarias.

Blue Ocean Camp ofrece a los turistas y habitantes de España alojamientos confortables para que puedan disfrutar del clima cálido de Canarias en invierno. Estos alojamientos cuentan con wifi gratuito, cocineros profesionales, baños privados, amplias terrazas, vistas al mar, etc.



