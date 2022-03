Los servicios de gestión empresarial de pymes, profesionales independientes, emprendedores y asociaciones de Serboweb Emprendedores de Hoy

Se ha acabado el tiempo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas, emprendedores, profesionales independientes, autónomos o asociaciones podían improvisar en los trámites de sus negocios.

Para convertir una idea en un proyecto exitoso se debe aplicar un plan de gestión enmarcado en una estrategia que aporte valor a la compañía.

Por esta razón, los programas o softwares de gestión empresarial están cobrando mayor importancia en los últimos años en todos los sectores económicos. Además, son herramientas informáticas que recogen, jerarquizan, valoran, procesan y redirigen toda la información que se genera para simplificar los procesos y hacerlos más productivos.

La utilidad de los softwares de gestión empresarial Serboweb es una compañía española que se ha convertido en una experta en el desarrollo de programación a medida en entornos web. Sus proyectos se aplican en sistemas operativos como Windows, Android e iOS y la empresa lleva a cabo servicios de consultoría y análisis para el desarrollo e integración de sistemas complejos.

Para estos expertos que conforman la empresa, un programa de gestión empresarial resulta imprescindible para llevar a cabo tareas como el control de liquidez o adquisición de materias primas. También son herramientas que se usan para el manejo de stock, elaboración de facturas, pagos a proveedores de servicios, gestión de nómina, ingresos y pérdidas.

Borja Estévez Otero, director de software de Serboweb, explica cómo en este sentido el mercado ha venido evolucionando. A medida que surgen nuevos modelos de negocio, las necesidades de cada empresa son cada vez más específicas, por eso la necesidad de encontrar soluciones específicas es mayor en un ambiente empresarial y profesional cada vez más diverso.

Un software a medida del cliente Serboweb es una empresa consciente de esta evolución del mercado, ya que una de sus especialidades es la modificación del software. El director Borja Estévez Otero sostiene que el objetivo siempre es adaptar cada programa a las necesidades de la empresa. Por esta razón, incluso esta compañía va adaptando los programas de gestión en función de la evolución de cada cliente. Esto quiere decir que en cada caso se van incorporando o desechando funciones diferentes para que toda la arquitectura informática propicie una evolución y crecimiento.

Además, mediante estos se pueden adaptar lenguajes como Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, C++, C#, Perl para desarrollar aplicaciones a medida para el cliente en cualquier sistema operativo. Asimismo, Estévez Otero afirma que lo importante es un diagnóstico preciso para proveer soluciones efectivas.

Un aspecto fundamental cuando se desarrollan soluciones de gestión empresarial es el acompañamiento profesional. Serboweb asegura que no se trata solo de vender soluciones, sino de aportar el respaldo necesario para que esas soluciones sean realmente efectivas y duraderas. Según el director de software, esto es lo que el cliente espera de un programa diseñado a la medida.



