Los nuevos móviles y complementos Blackview que vienen a revolucionar el mercado

martes, 22 de marzo de 2022, 10:15 h (CET)

Los teléfonos móviles han evolucionado mucho desde que se lanzaron por primera vez al mercado.

Hoy en día, se fabrican cada vez más inteligentes, con más funciones y más potentes.

Blackview lanza este año nuevos móviles resistentes convencionales y, además, componentes como tabletas al alcance del bolsillo de todos.

Con cada nuevo móvil que sale al mercado, la pantalla se vuelve el punto cada vez más débil del dispositivo y esto se ha convertido en la mayor preocupación de muchos usuarios, que ven como un simple golpe puede acabar tirando mucho dinero a la basura. Sin embargo, la marcaBlackviewha llegado para solucionar este problema, creando móviles rugerizados con pantallas grandes, difíciles de romper, superresistentes y capaces de soportar caídas. Todo el mundo sabe que no existe el móvil indestructible, pero Blackview ofrece dispositivos que se acercan a este concepto.

Una marca de móviles todoterreno Blackview es una firma muy reconocida en Asia y Europa. Este fabricante se especializa en la creación demóviles rugerizados,es decir, con un diseño reforzado y con pantallas Gorilla Glass, consideradas de las más resistentes. Esto hace que los Blackview busquen nuevas formas de innovar, agregando a nuevos productos cámaras térmicas, de visión nocturna, lectores de códigos de barra y baterías de larga duración, entre muchas cosas más, siempre pensando en los usuarios.

De hecho, muchos de este tipo de móviles cumplen con el estándar de la Certificación Militar MIL-STD-810. Esta garantiza que el teléfono puede resistir a duros golpes, caídas, radiación solar, temperaturas extremas, vibraciones y muchas adversidades más. Incluso cumplen con certificaciones como la IP68 e IP69K, el mayor certificado de fiabilidad hasta el momento, que asegura su resistencia a agua.

Los nuevos modelos que ya están en el mercado y los próximos a salir La firma ha lanzado nuevos móviles rugerizados, como es el caso del modelo Blackview BV8800. Este dispositivo tiene como característica principal su cámara de 50 MP, con la tecnología de cámara de visión nocturna IR de 20MP, respaldada por dos ledes IR, que permite tomar fotos y vídeos en completa oscuridad. Además, una pantalla ultrarrápida de 90 Hz que ofrece una mayor fluidez y cuenta con un procesador de primer nivel MT6781(G96). Su capacidad de 8 GB de memoria RAM (LPDDR4X) y 128 GB de ROM (almacenamiento UFS 2.1), produce un ancho de banda de datos muy rápido.

Por otro lado, el Blackview Oscal S60 es un dispositivo rugerizado económico, por menos de 125 € se tiene un modelo con la certificación antiagua y polvo IP68, 3 GB de RAM y 16 GB de ROM, pantalla de 5,7 pulgadas y un peso de 255 gramos. Su procesador es Quad-Core (4x Cortex A53 2.0 GHz) y su batería es de 4980 mAh.

Por su tamaño y sistema de geolocalización GPS, GLONASS, Beidou y Galileo, es ideal para utilizarlo para guiarse en rutas de senderismo o incluso rutas en motocicletas.

Entre los nuevos modelos convencionales, tienen el dispositivo Blackview A95, con un diseño impresionante, que ha llegado para revolucionar la fotografía con su triple cámara, procesador MediaTek Helio P70, pantalla de 6,5 pulgadas y RAM de 8 GB y ROM de 128 GB.

Disponible en color azul, negro o arcoíris por menos de 200 € en Blackview España, tiene acabados impresionantes y se asemeja mucho al iPhone, pero con las ventajas de Android y una batería de 4380mAh.

También lanza el Blackview A55 Pro, muy liviano y con un diseño estéticamente limpio, 4 GB de RAM y 64 GB de ROM, pantalla de 6,5 pulgadas y Octa-Core. La mayor ventaja del A55 Pro es tener tres ranuras disponibles, se pueden usar dos líneas móviles activas y además agregar una tarjeta de memoria hasta de 1 TB expandible, próximamente a la venta en Blackview España, el distribuidor oficial de la marca en la península.

Entrando en el mundo de los complementos, Blackview dispone del Smartwatch Blackview R7 Pro, un reloj inteligente IP68. Diseño elegante con un cuerpo de metal y cristal Corning Glass, con distintos diseños de pantalla, ideales para cambiar cada día. También tiene hasta nueve modos de deporte, seguimiento de sueño, monitor de frecuencia cardíaca y la mayor ventaja del Smartwatch R7 Pro es que permite recibir o realizar llamadas con un simple toque, sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo, esto resultará útil cuando se tienen las manos ocupadas.

Otra buena opción es el Smartwatch Blackview R5, disponible en negro, naranja o rosa. Este reloj inteligente tiene un estilo de pantalla más alargada, para que se pueda ajustar mejor a la mano. Ligero, con tan solo 25 gramos de peso, pero una batería que puede durar hasta dos semanas. Dispone de monitor de oxígeno en sangre y hasta 24 deportes distintos.

Dentro del mundo de las tabletas, está la Tablet Blackview Tab 10 Pro. Perfecta para potenciar la creatividad, cuenta con sus dos versiones sin o con lápiz BV que ayuda a escribir, dibujar o garabatear de forma natural y fluida, como con un lápiz sobre el papel. Blackview Tab 10 Pro admite el accesorio de teclado externo. La aplicación de notas incorporada y la función de pantalla dividida facilitan en gran medida el trabajo mientras se entretiene.

Esta tableta, además de tener la ventaja del lápiz BV y su teclado externo, es dual SIM, 8 GB de RAM y 128 GB de ROM, carga rápida de 30W, pantalla de 10.1 pulgadas, Android 11 y batería de 6580mAh.

Finalmente, está a la venta la tableta Blackview Tab 6 Kids, ideal para los más pequeños. Lleva incorporado el sistema operativo Android 11, con 3 GB de RAM y 32 GB de ROM y expandible hasta 128 GB con tarjeta de memoria y su versión no Kid, es decir Tab 6, ahora más usada para enganchar en motocicletas como un monitor adicional para guiar rutas o caminos.

¿Cuáles son las ventajas de comprar en Blackview España? Los beneficios de comprar en la web de Blackview España como agente oficial, son varios. Entre ellos, destaca no esperar a que el dispositivo llegue a España, ya que tienen su propio almacén, donde se encuentran todos los dispositivos de la marca, sin sorpresas de aduanas. Servicio técnico autorizado (antes de 15 días laborables), garantía de 36 meses, cambios y devoluciones en 30 días, la posibilidad de obtener una factura española, la atención especializada de la mano de su equipo de expertos, etc.

En definitiva, comprar en Blackview España es la forma más segura y confiable de adquirir un móvil o accesorio de esta marca. Ellos ofrecen un servicio sumamente profesional y cuentan con el respaldo y la garantía de ser los agentes autorizados en el país. En su página web se pueden ver todos los modelos disponibles y, desde allí, es posible comprar y solicitar el envío a la ubicación del cliente.



