Los drones en la lucha contra incendios, de la mano de FRP

martes, 22 de marzo de 2022, 10:00 h (CET)

El incremento de las operaciones con drones se relaciona con la diversificación del uso de los vehículos no tripulados. Según los registros de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), durante el año 2021, se triplicó la cantidad de vuelos con drones en el espacio aéreo.

En la actualidad, no solo se emplean para grabaciones y entretenimiento, sino que también resulta útil para rescates, trabajo agrario, transporte, encomiendas e, incluso, se han llegado a usar los drones en la lucha contra incendios.

Para controlar el fuego, los dispositivos funcionan como una extensión aérea de la visión de los bomberos, especialmente en los centros urbanos. Los drones brindan una serie de ventajas, como poder monitorear la zona de peligro o de difícil acceso antes de enviar personal. En este sentido, empresas como FRP ofrecen soluciones tecnológicas, como drones de hidrógeno con autonomía de más de dos horas y alcances de hasta 80 km. De esta forma cumplen con el objetivo de salvar vidas a través del uso de energías verdes.

¿Cuáles son los beneficios de los drones en el combate de incendios? Los drones pueden equiparse con cámaras térmicas para ver en condiciones de poca luz u oscuridad absoluta, esto sirve para detectar irregularidades o puntos calientes en los edificios.

Asimismo, para la seguridad pública, tener un dron en el cielo durante un gran incendio activo, una operación de búsqueda y rescate o una evaluación posterior al incendio es la única forma de comprender completamente las condiciones y garantizar la seguridad del equipo de bomberos.

Al tener mayor información visual y datos, se pueden tomar mejores decisiones, especialmente cuando se trata de incendios. Es este tipo de apalancamiento tecnológico el que realmente puede significar la diferencia entre más daños a la propiedad y una mayor pérdida de vidas.

Combatir los incendios con drones de hidrógeno Los drones de batería están siendo opacados por las nuevas soluciones de hidrógeno, esto se debe a que tienen mayor tiempo de funcionamiento y vuelo, lo que es importante para trabajos de protección o rescate.

FRP se dedica a la venta de drones de última generación de la marca Doosan Mobility totalmente equipados para la lucha contra incendios, con modelos como el DSW30 y el DJ25. Estos drones con pila de combustible de hidrógeno se construyen con una estructura de monocasco para mantener la durabilidad en ambientes con temperaturas altas. Sin importar la distancia, el dron y el monitor estarán en constante funcionamiento. Además, el dispositivo regresará a su punto de origen cuando la cantidad restante de hidrógeno sea insuficiente, lo que ayudará a garantizar una experiencia de vuelo segura.

Con un equipo profesional de años de experiencia FRP se dedica, no solo a la venta de drones para emergencias relacionadas con incendios, sino también a asesorar a sus clientes con cualquier duda o necesidad que tengan.



