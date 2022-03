ReSound se lo va a poner muy fácil al emprendedor en ExpoAudio Comunicae

martes, 22 de marzo de 2022, 10:51 h (CET) En el espacio Monta tu gabinete de ReSound, el día 2 de abril de 10:00 a 14:00 horas, van a encontrar todo lo necesario para hacerlo ReSound va a reunir a representantes de todas las áreas necesarias para la creación y puesta en marcha de un gabinete auditivo y proporcionará todo tipo de información y asesoramiento de manera completamente gratuita a los audioemprendedores que se acerquen al Foro de ExpoAudio (Expositor 9D15A).

Con frecuencia, el emprendedor se encuentra frente a preguntas como: "¿debo establecerme como sociedad o es mejor que sea autónomo?"; "soy consciente de que necesito un página web pero ¿cómo debe de ser?", "¿qué características necesita?"; "tengo una marca pensada pero necesito un logotipo ¿Cuánto cuesta un logotipo profesional?" o "¿cómo debo proteger mi marca frente a posibles copias?"; "tengo fondos para comenzar pero he oído hablar de una póliza bancaria, ¿en qué consiste?"

En ExpoAudio, en el espacio 'Monta tu gabinete de audiología', de ReSound, encontrarán asesores legales, asesores fiscales, asesores de marca, especialistas en web y posicionamiento, equipamiento para gabinete, asesores de marketing, es decir, todo lo que necesitan para arrancar su gabinete auditivo, que responderán a todas estas preguntas y a cualesquiera otras que formulen los emprendedores.

Este evento está abierto a cualquier óptico o audioprotesista que desee asistir, y su fin es ayudar a los emprendedores proporcionando información profesionalizada y asesoría personalizada. También se trata de una reunión apropiada para todos los que, incluso ya teniendo en marcha su proyecto, desean informarse sobre algún aspecto particular (legal, estrategias de marketing u otros). En un único día, recabarán la información y documentación y establecerán los contactos necesarios a los que dirigirse para dar los pasos correctos hacia la consecución de sus objetivos.

En el espacio 'Monta tu gabinete” , el día 2 de abril de 10:00 a 14:00 horas, van a encontrar todo lo necesario para hacerlo. Algo que, de otra manera costaría decenas de gestiones e incontables horas de trabajo y llamadas de teléfono, quienes se acerquen al Foro de ExpoAudio (Expositor 9D15A) lo van a poder encontrar en una sola mañana.

También podrán conocer todas las novedades de producto ReSound y Danavox de la mano del equipo de formación de ambas marcas. En el foro de ExpoAudio, mostrarán a los audioprotesistas cómo sacar el máximo partido de cada gama de ayuda auditiva, y contarán las últimas innovaciones de ambas marcas.

Los interesados pueden reservar su cita el sábado, 2 de abril, de 10:00 a 14:00 para hablar con cualquiera de los proveedores a través de la web: https://www.montatugabinete.es/

