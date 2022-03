El despacho de abogados JDV Iuris & Consultants estrena oficinas en Barcelona Comunicae

martes, 22 de marzo de 2022, 10:43 h (CET) El prestigioso bufete jurídico se traslada a la céntrica calle Aragón como parte esencial de su plan de expansión. La firma ha incrementado su equipo de letrados de 16 a 24 profesionales en los últimos 7 años El reputado bufete de abogados con sedes en Barcelona, Girona, Pineda de Mar y Oviedo, JDV Iuris & Consultants, ha movido sus oficinas centrales a la calle Aragón de la Capital Condal por necesidades estratégicas. Las nuevas instalaciones, de 800 m2, sirven de despacho jurídico para el 80% de los letrados/as que trabajan para la firma, donde todos los departamentos jurídicos que ofrecen servicios de representación legal están operativos.

El cambio de sede era una necesidad estratégica que el despacho encabezado por José Domingo Valls y Rodrigo Valls Segura tenía marcado en su hoja de ruta desde hace 2 años, consecuencia de la evolución del volumen de negocio y del aumento de la plantilla prevista.

Amplia especialización jurídica

JDV Iuris & Consultants nace como marca jurídica multidisciplinar en el año 1986 bajo la nomenclatura de JDV Valls Abogados, en referencia a su socio fundador, el abogado José Domingo Valls. Hoy es su hijo Rodrigo Valls quien encabeza el crecimiento del despacho desde la especialización en todas las áreas del Derecho: “La evolución del despacho y su amplia especialización en hasta 16 áreas jurídicas no fueron definidas como tal en los orígenes cuando José Domingo fundó la firma. Todo ha sido consecuencia de los formidables profesionales que se han ido uniendo al bufete”.

El bufete legal cuenta en la actualidad con un equipo de 21 letrados seniors y 3 juniors, lo que supone un incremento de la plantilla del 30% respecto al año 2015.

Transformación digital

La integral especialización jurídica ha llevado al despacho de abogados de Barcelona a sumergirse en una profunda digitalización para amoldarse a sus actuales necesidades como proveedor y a la de los clientes, en la prestación de sus servicios legales. Un proceso fundamental y en mente de Rodrigo Valls desde su irrupción como administrador principal de la firma: “El sector jurídico y la comunicación entre despacho y usuario ha cambiado de arriba abajo con las nuevas tecnologías. Era vital para nosotros como bufete transformarnos digitalmente y contar con un equipo experto en estas nuevas vías de comunicar y de captación para dotar del mejor servicio posible a los clientes.”

El rumbo digital que ha tomado el despacho ha propiciado la externalización de varios servicios en sub marcas como son Abogados Propiedad Horizontal, rama especializada en comunidades de propietarios, administradores de fincas y la ley de Propiedad Horizontal, o la asesoría jurídica, fiscal, laboral y contable, JDV Asesores.

Rodrigo Valls Segura, a la cabeza del despacho

Como Socio Director de JDV Iuris & Consultants desde hace 4 años, Rodrigo Valls Segura está llevando a cabo un modelo de gestión basado en un compromiso con el cliente que va mucho más allá del concepto hasta ahora entendido por los bufetes. Ha instaurado hábitos en la relación con sus representados que incluyen asesoramientos previos integrales previas a la posible contratación de los servicios, desarrollo y explicación de estrategia jurídica mano a mano con el cliente, exposición de alternativas de actuación en función de las pruebas existentes y reuniones telemáticas o presenciales semanales o quincenales a decisión del cliente.

El plan de expansión y estrategia corporativa de JDV Iuris & Consultants liderado por Rodrigo Valls sigue su curso, y en 2022 prevé aumentar las inversiones en los servicios digitales y acometer nuevos proyectos relacionados con los diferentes departamentos jurídicos de los que se conforma.

