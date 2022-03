Cinco consejos de NEORIS para potenciar la evolución de los negocios a través del valor del dato Comunicae

martes, 22 de marzo de 2022, 10:47 h (CET) Un número importante de organizaciones fracasan en sus iniciativas de datos por no tener claro el objetivo. Según Gartner, solo entre 15 y 20% de las decisiones de analíticos avanzados llegan a término Tener una única fuente de datos fiable durante el proceso de Data Storytelling lleva a las empresas a tomar decisiones en tiempo real y mejorar su ventaja competitiva

Se sabe que muchos de los proyectos de Inteligencia Artificial y Big Data terminan convirtiéndose en una herramienta de visualización de datos. Y que, aunque se utilizan métricas perfectamente calculadas para sintetizar la información sobre la eficacia y productividad de las acciones que se lleven a cabo en un negocio, finalmente cae en desuso.

NEORIS, el acelerador digital global con más de 20 años de experiencia apoya a las empresas para que implementen el proceso de Data Storytelling con el objetivo de mejorar su rentabilidad, definiendo la visión a futuro con perspectivas de innovación aplicables y ofreciendo mayor calidad con mayor rapidez. Si se adopta esta capacidad permitirá condensar, interpretar y plasmar la riqueza y profundidad que pueden aportar los datos para que se tomen las mejores decisiones en tiempo real y que impacten en cada aspecto del negocio. Gracias a ello, se pueden cumplir tres grandes objetivos: conocer mejor a los clientes, interactuar con ellos de forma efectiva y hacer más eficientes las operaciones con ellos.

“Un proyecto de Big Data que desemboque en una herramienta de visualización de datos será un éxito si realmente se termina utilizando para tomar las decisiones adecuadas para un negocio. Y esto será posible si se desarrolla una historia a partir de los datos que cuente una determinada situación de forma sencilla, correcta y eficaz. Algo que es especialmente importante en situaciones de crisis sanitarias, por ejemplo, ya que una decisión acertada puede salvar miles de vidas”, concluye Daniel Díez Galdeano, Director de Data, Analytics & AI en NEORIS España.

Para lograr desarrollar con éxito un proyecto Data Storytelling es fundamental tener:

Las herramientas correctas, pero también entender qué es lo que se está midiendo y con qué objetivo se hace. El concepto de Data Storytelling es llevar el análisis de datos a términos más entendibles por un usuario de negocio y que le sirvan de apoyo a la hora de tomar una decisión. Un enfoque estructurado para comunicar insights sobre los datos a través de la combinación de tres elementos clave: datos, aspectos visuales y narrativa. Definir un objetivo claro. Un número importante de organizaciones fracasan en sus iniciativas de datos por no tener claro el objetivo o caso de uso a desarrollar. Según Gartner, solo entre 15 y 20% de las iniciativas de analíticos avanzados llegan a término. Aunque existe más conocimiento del tema, hay líderes que aún consideran adquirir servicios y soluciones de datos y analíticos sin tener claro para qué los utilizarán Una orientación real. Según el enfoque de NEORIS, es posible desarrollar casos de éxito para distintas industrias y en cortos espacios de tiempo, que mostrarán resultados de forma ágil para que los clientes puedan continuar con sus soluciones y se genere un gran impacto en el negocio. Es decir, se debe combinar un profundo conocimiento técnico con experiencia práctica, permitiendo la exploración hacia lo desconocido de una manera más impactante y estratégica. Metodología adecuada. Para llegar al momento de toma de decisiones y comprensión plena de los datos que se tienen disponibles, es importante dar los pasos adecuados con una metodología y un equipo de trabajo que permita entender bien el negocio, las necesidades puntuales y los diferentes roles existentes en la audiencia de la organización; una metodología que consiste en cuatro pasos: Entendimiento, Ideación, Diseño y Retroalimentación. Adicionalmente, una metodología basada en design thinking será clave para garantizar el alineamiento del producto final con las necesidades de cada uno de los usuarios. Por ejemplo, mientras que uno de ellos necesitará ver información resumida, otro necesitará profundizar en datos más operativos para extraer insights sobre aspectos concretos. Acerca de NEORIS

NEORIS es un acelerador digital global que crea soluciones disruptivas para empresas con aspiraciones digitales, con el fin de impulsar sus conexiones con clientes, empleados y partes interesadas. Se basa en equipos creativos con un profundo conocimiento de la industria y experiencia técnica. Con sede en Miami, Florida, NEORIS cuenta con una red de centros de entrega global, estudios de diseño y operaciones en EE.UU., Europa, Latinoamérica e India. Más información en www.neoris.com, LinkedIn, Facebook o Twitter.

