Setas de Sevilla acoge el primer reto fotográfico con los mejores creadores de contenido de España

martes, 22 de marzo de 2022, 10:03 h (CET) El desafío consiste en conseguir la mejor fotografía de este emblemático monumento sevillano por parte de los influencers. El ganador será elegido por el público a través de las redes sociales. Este evento, que se podrá seguir con el hashtag #SetasdeSevillaChallenge en redes sociales, se celebrará el jueves 24 de marzo en el espacio monumental Setas de Sevilla acogerá estos días la primera edición de #SetasdeSevillaChallenge, el primer desafío fotográfico para conseguir la mejor imagen de uno de los monumentos más emblemáticos de la capital, Setas de Sevilla. El reto consiste en conseguir la mejor fotografía de uno de los lugares más visitados de la ciudad por parte de algunos de los mejores creadores de contenido audiovisual de España, que tendrán 24 horas para conseguirlo.

El desafío fotográfico, que se celebrará el jueves 24 de marzo, contará con la participación de David Rocaberti, considerado como uno de los mejores creadores de contenidos de España por la prestigiosa Revista Forbes; Phil González, fundador de la mayor comunidad de fans de Instagram (Igers), presente en el mundo en más de 80 países; Manuel Marín, fundador de la reconocida comunidad de fotografía viajera The Travels House; y Pinapli, primer ganador de los prestigiosos Premios IATI a la creación de contenido de viaje en España.

Los creadores de contenido asistirán, además, a un work shop titulado “El major retrato con las Setas” impartido por Laura León, la fotógrafa profesional sevillana recientemente galardonada con el prestigioso Premio Andalucía de Periodismo a la Proyección Internacional de la comunidad autónoma. Durante el evento, para conseguir la mejor instantánea, se hospedarán en el céntrico y cercano Hotel Abba Sevilla, que será el alojamiento oficial de los creadores de contenido y la base de operaciones de este evento.

Hasta el 25 de abril, un mes después de este reto, todas las personas que lo deseen podrán votar por la mejor fotografía del monumento entre las cuatro imágenes finalistas en la cuenta de Instagram de @SetasdeSevilla. Todos los participantes que cumplan con las bases del concurso entrarán automáticamente en un sorteo en una experiencia, con alojamiento incluido en el Hotel Abba Sevilla y visita premium a las Setas de Sevilla.

Esta iniciativa, que pone en marcha Sacyr Concesiones, responde a una idea de los creadores de contenido profesionales Atomarpormundo.com, que son los responsables de llevar a cabo la dirección técnica del evento.

Desafío popular

Esta propuesta para conseguir las mejores fotografías de Setas de Sevilla tendrá continuidad con un desafío popular en el que podrán participar todas las personas que lo deseen tras la Feria de Sevilla. El reto se anunciará en las redes sociales de @SetasdeSevilla

Acerca de Setas de Sevilla

Setas de Sevilla, uno de los monumentos más icónicos de la capital andaluza, se inauguró en 2011 y es la mayor estructura de madera del mundo. Símbolo de innovación y tecnología, se encuentra situado en el corazón de la ciudad hispalense. La experiencia de iluminación Aurora o la sala inmersiva con el audiovisual Feeling Sevilla, referentes a nivel global, son algunas de las últimas novedades de las que se pueden disfrutar en Setas de Sevilla.

Se puede seguir el evento a través de las redes sociales de Setas de Sevilla y el hashtag #SetasdeSevillaChallenge

