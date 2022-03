¿Qué es una piel asfíctica y cómo reconocerla según marcas como Perricone MD o Medik8? Comunicae

martes, 22 de marzo de 2022, 09:07 h (CET) Piel con exceso de grasa, poros obstruidos y textura irregular, son algunas de las características que definen este tipo de pieles La llegada continua al sector de la belleza de nuevas formulaciones hace que, en ciertas ocasiones, abrumados por la sobreinformación, se suele aplicar sobre la piel productos que no son idóneos para ella y pueden provocar el efecto contrario al deseado. En este contexto aparece un término perfecto para definir esa sensación de piel ocluida por exceso de aplicación de productos inadecuados: piel asfíctica. Como explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza: “Aunque no es un concepto estrictamente científico, podemos decir que una piel asfíctica aparece cuando se aplican demasiados productos cosméticos sin sentido sobre la piel. Este tipo de pieles suelen ser grasas, pieles asfixiadas que presentan un exceso de sebo en el tejido, poros obstruidos e incluso milliums, y que cuentan con dificultad a la hora de liberar ese exceso de sebo hacia la superficie debido a la obstrucción”.

¿Cómo ponerle solución?

Para tatar adecuadamente este tipo de pieles es recomendable recibir una prescripción adecuada por parte de un experto y comenzar una rutina de belleza controlada, eliminando esos productos innecesarios y poco efectivos, y así poder evitar que la piel vuelva a sufrir este problema. “El uso de peelings en cabina con una formulación específica en ácidos, ayudará a renovar el tejido, mejorar textura y desobstruir los poros, consiguiendo devolver una piel más sana, luminosa y de textura mejorada, controlando ese exceso de grasa”, explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.



Junto a los peelings en cabina, en casa también es aconsejable incorporar tratamientos que logren equilibrar la piel y acabar con ese exceso de grasa acumulada y piel opaca tan característico. Aquí va una lista de productos interesantes para tener en el radar y mantener a raya estas pieles.

Limpiar en profundidad los poros

Deep Cleansing Mask (Omorovicza) es una mascarilla de limpieza profunda formulada con lodo húngaro rico en calcio y magnesio. Despeja los poros congestionados y aporta luminosidad al rostro a medida que extrae las impurezas. Supone un apoyo extra de limpieza para ser usada una o dos veces en semana, dejando la piel increíblemente limpia. Elimina las toxinas e impurezas de manera natural, ya que el propio producto las absorbe gracias a su composición a base de aceites y arcilla blanca.

Deep Cleansing Mask de Omorovicza

Precio: 82€ purenichelab.com

Chlorophyll Detox Mask (Perricone MD) es una mascarilla de arcilla con microcápsulas de clorofila, altamente limpiadora y purificante, que ayuda a reequilibrar la piel propensa a la grasa, al tiempo que minimiza la apariencia de los poros dilatados, las líneas de expresión y las arrugas. La piel del rostro se ve y se siente instantáneamente más suave, más clara y luminosa.

Chlorophyll Detox Mask de Perricone MD

Precio: 77,25€ perriconemd.es

Mejorar la textura de la piel

Tratamiento micro-exfoliante que no necesita aclarado No:Rinse Exfoliating Peel (Perricone MD) contiene ácido hialurónico, para proporcionar hidratación esencial; complejo de cobre, para fortalecer la piel y L-carnitina, un aminoácido natural, que ayuda a suavizar, iluminar y aclarar visiblemente la piel al estimular la renovación de la superficie del tejido.

No:Rinse Exfoliating Peel de Perricone MD

Precio:43€ perriconemd.es

El tónico Silver Skin Tonic (Omorovicza), también conocido como el tónico anti-imperfecciones, gracias a su combinación de ácido salicílico (regulador de sebo), plata coloidal antibacteriana, niacinamida calmante y un complejo termal de aguas de Budapest. En conjunto, consiguen detoxificar la piel, bajar los procesos inflamatorios y prevenir la aparición de futuras imperfecciones.

Silver Skin Tonic de Omorovicza

Precio: 75€ purenichelab.com

Hidratar sin obstruir

El humectante por excelencia, Hyr8 B5 (Medik8) es un suero ligero y cristalino que se absorbe inmediatamente, llenando la piel de hidratación. Es perfecto para cualquier piel al aportar humedad. Libre de aceites, no obstruye los poros ni irrita. En su fórmula destaca el ácido hialurónico de múltiple peso molecular. Con una capacidad única para atraer y retener hasta más de mil veces su propio peso en agua, atrae la humedad de la atmósfera y se la aporta a la piel, dejándola repulpada y flexible.

Hydr8 B5 de Medik8

Precio:56€ medik8.es

Hyaluronic Intensive Moisturizer (Perricone MD) es una potente hidratante de textura gel ligera que no aporta grasa ni peso a la piel, perfecta para pieles grasas. Está formulada con tres formas diferentes de ácido hialurónico, cada una de ellas con un peso molecular distinto para penetrar correctamente en las diferentes capas de la piel, siendo el compañero perfecto del suero Hydr8 B5 (Medik8).

Hyaluronic Intensive Moisturizer de Perricone MD

Precio: 77,25€ perriconemd.es

