Little Bobby es una tienda de coctelería online que comercializa la ginebra Sipsmith, una bebida premium tipo London Dry, lo que significa que es un licor que tiende a ser seco y de una gran calidad. Esta ginebra se obtiene con tres destiladores fabricados en cobre en los que se utiliza agua primaveral del afluente Lywell, un riachuelo que se desprende del Río Támesis en el Reino Unido.

Las plantas y frutos que se usan en este proceso de destilación son la corteza de naranja y limones de España, enebro macedonio, cilantro búlgaro, almendra española, angélica francesa o raíz de larga vida, entre otros.

Tomarse la ginebra Sipsmith Para potenciar los aromas y sabores de esta bebida que también tiene como ingredientes el regaliz español, canela de Madagascar, casia o canela china, y el orris italiano, una raíz popular que se usa en varias bebidas a base de aguardiente y enebro, puede ser servida con rodajas de naranjas deshidratadas y twist de limón verde que brindan una mezcla de sabores y aromas creativos a este licor. Asimismo, la ginebra Sipsmith puede ser mezclada con tónica Schweppes Premium original y con un poco de flor de sauco, un ingrediente que relaja la mente y el cuerpo. Esta viene en una presentación de 70 cl y dispone de una graduación de 41.6°. Sipsmith es una ginebra fabricada de forma tradicional que, gracias al proceso de destilación quíntuple que se realiza para la obtención del licor, suprime las impurezas que provienen del alcohol.

¿Por qué es tan reconocida la ginebra Sipsmith en el mercado? Este producto se aferra a la producción de ginebra tradicional en la cual no se agregan muchos ingredientes para su elaboración. Cabe destacar que este licor no se fabrica como todas las ginebras, puesto que no es hecho a partir del concentrado sino con tres alambiques que operan de manera conjunta, y eso se puede comprobar en el primer sorbo. En el último destilador, es donde se obtiene finalmente la ginebra Sipsmith. Por otra parte, la historia de la creación de la ginebra Sipsmith está impregnada de grandes desafíos. En el año 2006, los productores de este licor tuvieron que empeñar sus propiedades con el objetivo de rehabilitar una destilería londinense de 1820. Después de atravesar múltiples obstáculos legales que les impedía operar con normalidad, los creadores de esta bebida pudieron por fin establecer la destilería Sipsmith en 2018. Hoy en día, esta ginebra es calificada como uno de los mejores tipos de London Dry Gin. Definitivamente, la ginebra Sipsmith es exaltada gracias a que su proceso de destilación ofrece sabores y notas aromáticas únicas que la convierten en “un cisne entre patos”, como afirman sus creadores.