Reparar televisión Valencia a domicilio con los servicios de Servitec

martes, 22 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Los televisores representan un instrumento fundamental para disfrutar de las horas dedicadas al entretenimiento. Por eso, son uno de los electrodomésticos con mayor índice de ventas.

Para reparar televisión Valencia a domicilio, una empresa líder en la reparación de televisores, que además asegura un trabajo de calidad, es la compañía Servitec. Sin importar la marca, el equipo técnico se encarga de solucionar cualquier avería en el menor espacio de tiempo, con una garantía que alcanza los 6 meses.

Servitec ofrece su servicio de reparación a domicilio para cualquier marca y tipo de televisor A diferencia de otras empresas de servicio técnico, Servitec cuenta con profesionales que conocen el funcionamiento de todos los tipos de televisor. En ocasiones, puede ocurrir que el cliente desista de reparar su televisor antiguo porque considera que no obtendrá buenos resultados.

Sin embargo, la empresa valenciana cuenta con especialistas en televisores plasma, de pantalla plana, LCD, LED, TFT y hasta los tradicionales modelos con tubos en la parte trasera. La especialidad de la empresa son las marcas LG, Samsung, Philips, sin descartar al resto de marcas.

Dado que el servicio es a domicilio, el cliente no tiene la necesidad de trasladarse al taller de Servitec para solicitar una revisión, ni tampoco cubrir el transporte de los técnicos. Una vez llegado a un acuerdo, el equipo se compromete a reparar el televisor en los tiempos establecidos, sin retrasos o excusas de último momento.

¿Qué consejos funcionan para alargar la vida útil del televisor? Los últimos modelos de televisores, sobre todo aquellos con tecnología inteligente, requieren una serie de acciones para garantizar su durabilidad. Con los avances tecnológicos registrados en la actualidad, la cantidad de horas de vida útil para los diseños más recientes supera en gran medida a sus predecesores.

Pese a ello, seguir algunos consejos evita el riesgo de cualquier daño repentino. En ese sentido, la limpieza correcta del artefacto es imprescindible, para lo cual es necesario descartar productos químicos como aerosoles, desinfectantes o compuestos a base de cloro. Se puede usar un paño de microfibra humedecido.

Asimismo, la correcta ubicación del dispositivo es un factor clave. Si se lo coloca en un mueble, es necesario tener en cuenta que no esté propenso a recibir golpes. Otro de los lugares poco recomendados es donde los rayos de sol caigan directamente sobre la pantalla, ya que sus componentes podrían calentarse y dañar los circuitos internos. Lo ideal es ubicarlo en una zona fresca y ventilada en donde no exista humedad.

Reparar un televisor puede convertirse en un dolor de cabeza para muchas personas. Por ello, el servicio de reparación a domicilio presentado por Servitec, disponible únicamente en Valencia, es una alternativa garantizada para reparar cualquier tipo de dispositivo, con un precio justo y acorde al trabajo realizado. Esta compañía ofrece visita y presupuesto gratuito, además de asistencia en el domicilio.



