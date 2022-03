La oportunidad de cuidarse física y mentalmente en Alzenit Emprendedores de Hoy

martes, 22 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Debido a la pandemia por el COVID-19, los seres humanos se han visto afectados en muchos aspectos. Principalmente, han desmejorado su salud tanto física como emocional. Después de dos años, la población mundial ha debido retomar su vida y se ha centrado en prestar máxima atención a las necesidades de su organismo.

En España, existen muchos centros de salud enfocados a ayudar a las personas a paliar todos sus problemas, una de ellas es la Clínica Alzenit, la cual es ideal para aquellos que requieren de un psicólogo en Alzira, entre otras especialidades médicas.

Clínica Alzenit, psicólogo en Alzira La pandemia por el COVID-19 no solo ha dado como resultado un significativo número de decesos a nivel mundial, sino también una alta cifra de personas que han experimentado problemas como estrés, depresión, ansiedad y otras patologías psicológicas. En ese sentido, la Clínica Alzenit se pone a disposición de todos aquellos ciudadanos que requieran un psicólogo en Alzira.

Los expertos en psicología de esta clínica están dispuestos a ayudar a todos los que sienten que no se encuentran bien anímicamente a raíz del confinamiento o de otras situaciones negativas. Así como a los que están sumergidos en el dolor tras haber perdido a un ser querido a consecuencia del virus, a los que viven con angustia y temor o a los que sienten que su relación de pareja se ha visto afectada.

Las áreas que específicamente se abordan en este espacio multidisciplinar de salud son: terapia de pareja, terapia para adultos, psicología infantil, adicciones y psicología jurídica.

Mejorar problemas a nivel físico Ciertamente, la pandemia ha hecho que muchas personas tengan que cargar con problemas psicológicos como los ya mencionados, pero, más allá de eso, hay quienes ahora tienen problemas a nivel físico por sedentarismo y mala alimentación.

Por tal razón, las personas que requieran fisioterapia en Alzira y nutricionista en Alzira pueden recurrir a la Clínica Alzenit. Estar en confinamiento incentivó a las personas a comer más, bien sea por ocio o ansiedad.

En este caso, para mejorar la alimentación y estar más saludable, lo ideal es consultar con un nutricionista como los que laboran en Alzenit y que tienen varias especialidades como nutrición deportiva, nutrición y dietética, nutrición hormonal femenina, nutrición en TCA y nutrición infantil.

Por otro lado, también están los que se han visto perjudicados en los últimos dos años por inactividad y que hasta han perdido masa ósea y muscular (sobre todo los adultos mayores) debido a la falta de sol, ya que esto reduce los niveles de vitamina D.

Para ponerle fin a cualquier patología relacionada, en Alzenit cuentan con servicio de fisioterapia deportiva, rehabilitación, terapia manual, drenaje linfático manual y presoterapia.

Quienes requieran cualquier profesional médico citado, entre otros, deben ingresar a la página web de la clínica Alzenit donde especifican cada uno de las áreas médicas que cubren.



