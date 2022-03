¿Cómo actuar ante una fuga de agua en un sótano?, por TELEFUGA Emprendedores de Hoy

martes, 22 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Una fuga de agua supone un peligro para cualquier tipo de inmueble. Sus efectos pueden debilitar las construcciones y dañar objetos, sobre todo aquellos que han estado almacenados en sótanos con filtraciones.

Estos lugares suelen ser los más afectados y sus daños van más allá de la infraestructura. Las condiciones producen moho y humedad, que a su vez pueden generar alergias en algunas personas o enfermedades respiratorias. Ante la presencia de una filtración de agua es primordial detectar su origen con la ayuda de expertos como los de la empresa TELEFUGA.

¿Cómo detectar y actuar ante una fuga de agua en el sótano? Las fugas de agua son un problema común en los sótanos de las edificaciones. Los principales indicios para detectarlas son la presencia de goteras y el mal olor, así como el vapor de agua que suele aparecer en las puertas y ventanas. Asimismo, las manchas en las paredes son otro indicio de la humedad.

Una de las causas más típicas de esta problemática es el agua de la lluvia que entra al hogar a través de grietas o agujeros. Otro origen es la capilaridad, aspecto que se da cuando el agua asciende desde el suelo. Sin embargo, lo más frecuente es el desgaste de las tuberías de la casa.

Esta es una situación que puede presentarse tanto en edificaciones viejas como en nuevas. Si la persona nota algún tipo de humedad es necesario actuar lo más rápido posible y buscar a un profesional. Una fuga de agua no atendida puede dañar alfombras, pisos, muebles, generar moho, dañar y debilitar paredes, entre otras consecuencias. Además, el agua acumulada puede deteriorar los objetos que se almacenen.

Soluciones a las fugas de agua en el sótano Ante la presencia del bote de agua o la sospecha de fuga, es importante contactar a un profesional que consiga ubicar el origen. TELEFUGA es una de las empresas que cuenta con especialistas y equipos diseñados para encontrar el lugar exacto donde se originan las filtraciones de agua.

Anteriormente, todas las empresas dedicadas a la reparación de fugas debían romper las paredes de las edificaciones hasta conseguir la fuente de donde provenía agua, lo cual causaba grandes daños en la obra. No obstante, esta compañía ofrece un método innovador gracias al empleo de equipos especializados para detectar escapes de líquido entre las paredes o debajo del suelo. De esta forma, se puede trabajar el espacio específico.

Algunos de los métodos usados son el geófono, un bastón que recoge los sonidos de las averías, el sistema de hidrógeno o gas trazado, la cámara termográfica e incluso el localizador de tuberías enterradas. Dependiendo de lo que encuentren los expertos, elegirán la manera más idónea de resolver el problema.

La precisión de los especialistas alcanza el 98 % de eficiencia. En caso de no encontrar el fallo, el dinero invertido será devuelto al cliente.



