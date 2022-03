Iluminación deportiva, cómo respetar la contaminación lumínica con equipos adecuados a cada deporte Emprendedores de Hoy

martes, 22 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Un aspecto sumamente importante durante las competencias regionales, nacionales e internacionales es la iluminación deportiva. En este contexto, la normativa UNE establece cómo deben ser los niveles de alumbrado según cada tipo de instalación.

Esto con el fin de que los jugadores tengan una óptima visibilidad para poder desempeñarse eficazmente en el estadio o cancha de deporte, pero también para que los espectadores puedan disfrutar al máximo. En ese sentido, existen empresas como Led Industrial que son especialistas en la materia y se encargan de todo el proceso para optimizar la calidad lumínica y reducir el consumo eléctrico.

La normativa UNE establece cómo debe ser la iluminación deportiva Para que un equipo destaque en las canchas, no solo es imprescindible contar con jugadores 100 % profesionales, también hay otros factores que contribuyen al éxito, como la iluminación deportiva. Por tal razón, la normativa UNE precisa los niveles de lúmenes en cada tipo de instalación, en función del uso.

La normativa ha hecho una clasificación de tres tipos de alumbrado: los de clase I, que son aquellas competiciones de alto nivel, nacionales e internacionales, cuyos recintos son grandes y acogen a un gran número de espectadores; los de clase II, que son competiciones de nivel medio regionales o locales; y los de clase III, que son entrenamientos comunes, como actividades de educación física o recreativas.

Los eventos exteriores no televisados de clase I de fútbol americano, baloncesto, ciclismo, fútbol, balonmano, rugby, voleibol, natación, tenis, béisbol, críquet, motociclismo, tiro con arco, esquí alpino y libre, judo, kárate, boxeo, atletismo, gimnasia, etc., deben tener una iluminación horizontal de entre 2.000 y 200 LUX (según cada caso). Los de clase II, entre 1.000 y 200 LUX, y los de clase III, entre 50 y 500 LUX.

Por su parte, la iluminación interior para eventos no televisados (petanca, bolos, tiro con arco y tiro de clase I, II y III) debe ser horizontal, con un promedio de entre 200 y 500 LUX. La normativa también establece cómo debe ser la iluminación en eventos televisados.

Led Industrial, luminarias led deportivas La tecnología led está muy demandada actualmente. Una de las principales razones es que ha resultado una excelente alternativa para reducir la contaminación lumínica, es por ello que lugares como Led Industrial comercializan productos de calidad y realizan proyectos para la iluminación deportiva que garantizan ahorro y eficiencia energética. De media, el ahorro eléctrico es de un 50 % como mínimo, lo que supone un alivio en costes mensuales muy importante para la instalación, con una mejora lumínica relevante.

La mencionada empresa dispone de focos proyectores led de alta potencia para estadios, focos proyectores led de media potencia para pistas deportivas, focos proyectores led para polideportivos y piscinas, entre otras opciones más.

Los interesados en realizar una compra pueden acceder a la web de Led Industrial.



