Las diferencias legislativas en la declaración de herederos en España Emprendedores de Hoy

martes, 22 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Por la cantidad de trámites que deben realizarse en un momento de duelo, las herencias se establecen en algunas ocasiones como un motivo para generar estrés y angustia en el núcleo familiar cuando un ser querido fallece.

Además, es común que en estas situaciones se confundan algunas disposiciones legales que parecen estar claras, como es el caso de los testamentos o la declaración de herederos. Sin embargo, es necesario entender las diferencias y la utilidad de cada término para atravesar este proceso de forma exitosa. El equipo de GLC Abogados cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión y trámite de herencias tanto a nivel nacional como internacional.

¿Por qué es importante la declaración de herederos? La declaración de herederos es un procedimiento legal que tiene como propósito determinar quiénes son las personas que serán las herederas de un determinado causante. Es necesario aclarar que este tipo de trámite no regula el reparto de los bienes, solo establece la designación de los llamados a heredar. Este proceso se puede llevar a cabo tanto ajustado a la voluntad del fallecido como a los que establece la legislación, por eso si el causante muere sin testamento o lo deja nulo, se procede a realizar la declaración de herederos abintestato. La sucesión legítima tiene lugar cuando el causante muere sin testamento, con testamento nulo o inválido. Así como cuando no contiene una institución de heredero en todo o parte de los bienes, cuando el heredero muere antes que el testador y cuando el heredero instituido es incapaz de aceptar la herencia.

Por otro lado, la competencia de los notarios para el proceso de declaración de herederos abintestato no es plena y solo será aplicada cuando el difunto deje herederos forzosos.

El derecho foral en España Los herederos forzosos pueden definirse como quienes tienen derecho a participar en la herencia, de acuerdo a las leyes establecidas. Lo particular de estos casos es que estos herederos tienen derecho a heredar un tercio del patrimonio del causante, a excepción de algunas Comunidades Autónomas, ya que el derecho foral de las mismas dispone de diferentes proporciones. Es decir, cada uno de estos territorios cuenta con una compilación específica que regula todo lo relacionado con herencias. Por ejemplo, en Cataluña y Galicia, la legítima corresponde a un cuarto del caudal hereditario, mientras que en Aragón es un medio.

Para quienes deseen evitar dejar en manos de la legislación la adjudicación de una herencia, se puede realizar una declaración de herederos ante un notario y es necesario presentar una serie de documentos que permitan llevar a cabo el trámite. En situaciones como esta, lo mejor es acudir a expertos en este tema que puedan proporcionar una asesoría legal. GLC Abogados cuenta con un equipo de vasta experiencia que puede orientar sobre herencias, sucesiones, declaraciones de herederos, entre otros.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.