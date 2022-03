Salir de los ficheros de morosos sin pagar para acceder a una reunificación de deudas, de la mano de iMorosity Emprendedores de Hoy

martes, 22 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Pasando de ser un problema personal para muchos ciudadanos a un asunto colectivo que ha provocado cierta conmoción, se encuentra la inclusión en los ficheros de morosos.

Este aspecto ha sido asunto de Estado para la Defensa del Pueblo y para el Gobierno en general por los abusos que han supuesto este tipo de inclusiones.

Por ese motivo, en diciembre de 2018 se promulgó una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos con reglas estrictas para la información personal sensible. El nuevo marco legal busca brindar más protección a las personas ante inclusiones injustificadas en ficheros de morosos y el padecimiento de consecuencias financieras negativas.

Salir de los ficheros de morosos sin pagar las deudas iMorosity es una empresa española especializada en respaldar a las personas que necesitan gestionar su salida de los ficheros de morosos. Uno de los aspectos que la compañía resalta es que, más allá de Asnef, existen otros listados, como Experian Badexcug o RAI, las cuales representan un dolor de cabeza para muchas personas que aún tienen sus deudas bajo reclamo.

Al tener los datos incluidos en alguna de estas plataformas de morosos, el afectado pierde automáticamente el acceso a productos financieros. Esto dificulta la adquisición de un coche, un local comercial o una casa. También se le limita seriamente la posibilidad de contratar servicios públicos como telefonía móvil o televisión por satélite.

A pesar de que las nuevas normativas buscan una mayor protección a la reputación financiera de los ciudadanos, los abusos siguen a la orden del día. Gorka Barrenetxea, uno de los fundadores de iMorosity, recuerda que las personas que tienen deudas bajo reclamo tienen un periodo de gracia. No pueden ser incluidas en estos ficheros en un plazo de 1 a 6 meses mientras se resuelve la querella.

Salir de los ficheros tras conseguir una reunificación de deuda El fundador de iMorosity expone que su firma tiene un servicio de asistencia dirigido a personas que buscan alternativas para salir de estas listas negras. Tienen experiencia llevando a cabo las gestiones de solicitud de bajas cautelares para que, de esta manera, las personas puedan recuperar su acceso al crédito.

iMorosity también agiliza los procesos de salida tras lograr acuerdos de reunificación de deudas y su posterior pago a los acreedores. Esta es una alternativa muy atractiva para aquellas personas que están atravesando una situación coyuntural compleja, pero que tienen herramientas para salir adelante. Todo ello se lleva a cabo enmarcado en lo que establece la reglamentación vigente.

Barrenetxea explica que cuando una persona está dentro de estas listas, la mejor manera de hacer valer los derechos es trabajar con el respaldo de profesionales. Con iMorosity, los interesados dejan sus datos en la plataforma y luego reciben un diagnóstico de su situación. La empresa envía una propuesta de servicios de manera gratuita y, de ser aceptada, comienza a trabajar en el caso. Así pues, se trata de una forma legal, cómoda y eficiente para recuperar los derechos financieros de las personas afectadas.



