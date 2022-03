La clave de la felicidad está en las raíces de una empresa de mediación de seguros

Rafael Bonilla, corredor de seguros y creador del llamado Método MAIO, orientado a incrementar la productividad en este sector, habla sobre la felicidad como empresario. Recalca que para sentirse bien en este rol profesional es clave enfocarse en las raíces de la empresa, para encontrar allí la esencia corporativa necesaria.

Aunque la teoría bien podría aplicarse a una compañía de cualquier campo de la actividad humana, Bonilla se refiere específicamente a los mediadores de seguros: corredores y agentes de seguros. Este corredor con más de 30 años de experiencia habla desde sus propias vivencias y enfatiza que la felicidad es clave para incrementar las ventas.

La tercera edición del Método MAIO Una empresa de mediación es una entidad que realiza intermediación entre las empresas de seguros y los asegurados. Estas compañías pueden trabajar con varias aseguradoras a la vez y su misión es conectar a sus clientes con las mejores opciones posibles. Perciben sus ingresos por las comisiones de venta y están en la obligación de asistir al cliente durante el tiempo que dure el contrato.

Basado en ello, Bonilla creó el Mediador All In One (MAIO), un programa de formación de alto rendimiento diseñado para corredores y agentes de seguros. Este régimen de estudios ha sido tan exitoso que ya se encuentra en su tercera edición. El método hace énfasis en el objetivo de la felicidad como base para sustentar el éxito y potenciarlo en la empresa de mediación de seguros.

El Método MAIO habla de empezar por las raíces de la empresa de mediación. Según el programa de Bonilla, esto consiste en conocer primero los datos básicos de la empresa de mediación. Discriminar los clientes por el grado de importancia, ratio de anulación de pólizas y la media de densidad. Todo ello va a servir para elaborar un perfil de la entidad.

Lo que enseña el Método MAIO El Método MAIO enseña a desarrollar un sistema de gestión documental, algo fundamental en el manejo de la información. En función de la optimización de esa información se pueden desarrollar filtros para los clientes e identificar los que pueden ser potencialmente más productivos. Una vez identificados, se desarrollan estrategias de fidelización para tener a esos usuarios durante mucho tiempo.

Rafael Bonilla sostiene como experto y mentor de seguros que es en la industria, que todas las técnicas y tecnologías disponibles deben utilizarse para aumentar la productividad. Disciplinas como marketing digital, control mental y persuasión comercial con venta neuroconectiva son indispensables hoy en día para mantenerse competitivos y hacer la empresa más productiva.

Otros dos aspectos que menciona Bonilla en su propuesta son la automatización de sistemas y la creación de embudos de venta. Todo ello hace el trabajo diario más efectivo. Se trata, según el experto, de dominar las ventas aplicando la neuroconectiva. Es un término que habla de sintonizar los intereses de los clientes con los objetivos de la empresa.