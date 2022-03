Todo lo que se debe saber antes de una operación de miopía, por el Instituto Quirónsalud Oftalmológico Dexeus Emprendedores de Hoy

martes, 22 de marzo de 2022

Hoy en día, la miopía es un problema ocular muy frecuente, que se da cuando la luz que penetra en el ojo no se proyecta sobre la retina, sino delante de esta. Dicha condición, se caracteriza por una dificultad para enfocar los objetos lejanos, lo cual solía ser una condición permanente e irreversible, pero en la actualidad no necesariamente es así.

Actualmente, existe una solución para que, quienes la padecen, puedan dejar de lado la necesidad de usar gafas para ver con claridad: la operación de miopía. Se trata de la cirugía láser, una técnica quirúrgica formulada para corregir los defectos de la visión, como miopía, hipermetropía y/o astigmatismo, cuya realización es ambulatoria y permite corregir de forma definitiva los problemas de visión.

¿Qué es la cirugía refractiva láser? Una de las alternativas más modernas y con cada vez más partidarios en el tratamiento ocular es la cirugía refractiva láser. Por medio de este procedimiento, se puede remodelar la córnea para ver nítidamente las imágenes que el ojo percibe y, consecuentemente, eliminar la necesidad de gafas o lentillas para ver con claridad.

La técnica láser suele ser el mecanismo más común para esta cirugía, pero, en algunas ocasiones, también se utiliza otra técnica quirúrgica denominada Implante de Lentes Intraoculares (ICL), la cual representa una opción altamente efectiva en ciertos casos particulares. Por ejemplo, cuando el paciente presenta una graduación muy alta de miopía, o en caso de que la córnea sea demasiado fina como para aplicar el tratamiento láser.

La cirugía refractiva láser es uno de los procedimientos quirúrgicos con más casos de éxito a nivel mundial. Se lleva a cabo con rapidez, es indolora y altamente segura; no obstante, esto no implica que esté exenta de riesgos, por lo que es importante acudir a profesionales capacitados y equipados con las herramientas tecnológicas necesarias para llevar a cabo este procedimiento de forma segura.

Hospital Universitari Dexeus, una gran opción en cirugía oftalmológica El Instituto Oftalmológico Quirónsalud Dexeus es uno de los centros oftalmológicos mejor equipados de todo Barcelona para llevar a cabo este procedimiento, tanto con cirugía láser como con ICL, ya que cuenta con las plataformas láser de última generación como son el Excímer para la técnica LASIK y el láser de Femtosegundo para realizar la técnica más avanzada y segura de la actualidad, el FemtoLASIK.

Esta Unidad Oftalmológica brinda sus servicios en el Hospital Universitari Dexeus, donde converge con el resto de las áreas, departamentos y especialidades médicas para ofrecer a los pacientes un cuidado integral de la salud.

Con profesionales altamente capacitados y un equipo técnico de última generación, el Instituto Oftalmológico Quirónsalud Dexeus ofrece tratamientos altamente efectivos en el cuidado de la salud ocular y constituye una de las mejores y más seguras opciones para llevar a cabo una cirugía correctiva para la miopía, sea por necesidad ante lo grave del caso, o simplemente para aquellos que ya no quieren vivir dependiendo de las gafas o lentillas.



