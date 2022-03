Los agricultores, tan importantes como los soldados en Ucrania Jesús Domingo Lectores

martes, 22 de marzo de 2022, 08:21 h (CET) Unas siembras que pueden ser de las más importantes de su historia, las siembras de primavera que Ucrania ha iniciado en plena guerra. El año pasado recogieron una cosecha récord, en cambio este año es muy difícil hacer previsiones.



Roman Leshchenko, Ministro ucraniano de Agricultura, ha hecho un llamamiento a los agricultores, ganaderos y pescadores, exhortándoles a hacer su trabajo lo mejor que puedan, porque es muy importante que proporcionen alimentos a la población. Se ha dirigido a los productores como “sois un ejército que nos puede hacer sobrevivir, sois nuestra esperanza”.

Para facilitar las labores del campo, el Ministerio de Agricultura ha tomado la decisión de que las personas que trabajen en explotaciones agrarias e industrias agroalimentarias no serán llamados a filas, yo son tan importantes como los soldados. En Ucrania, en tiempos de guerra, como lo son los actuales, los hombres son llamados a incorporarse al ejército. Desde las granjas y desde las industrias agroalimentarias se tendrá que comunicar y justificar al Ministerio los empleados que son esenciales.

Además, para asegurar las siembras, el Ministerio organizará un proceso de venta ininterrumpida de semillas y no se precisarán certificaciones adicionales. En el caso de semillas importadas, un certificado del país de origen es suficiente. Además de semillas se facilitarán fertilizantes, fitosanitarios, diésel... Para ello, el Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha una web para que los agricultores compartan información sobre el estado de las granjas y los planes de siembra de primavera para 2022.

En el norte, sur y este de Ucrania, la preparación para la siembra está prácticamente paralizada, pero en el oeste y más en el centro del país, el trabajo está en pleno apogeo. Según sus estimaciones, Ucrania podrá producir el equivalente al 40 o 50% de la cosecha del año anterior, pero no obstante, aclaran que estas previsiones pueden cambiar de una semana a otra.

El año pasado, gracias a sus agricultores, Ucrania alcanzó una cosecha récord. De acuerdo con las cifras barajadas por el Departamento de Agricultura de EEUU incluidas en el informe Wasde, acabado de publicar, en la campaña 2021/22, la cosecha ucraniana de trigo llegó a 33 Mt, la de cereales secundarios a 53,5 Mt y la de maíz a 41.9 Mt.

