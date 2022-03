Hace unos días, pocos, leía una nota que me pareció muy conveniente que otros también puedan participar de lo que el autor quería transmitir. Dos pequeños hechos acaecidos estos días me han llevado a pensar que el renacer de la familia –la verdadera familia-, está ya saliendo a la luz del día, aunque nunca ha dejado de estar vivo.



Una profesora universitaria, al reunir a un pequeño grupo de doce estudiantes –siete mujeres y cinco hombres-, se dio cuenta de que cinco de ellos, tres chicas y dos chicos manifestaban algún deterioro psíquico. Comentó el caso a un médico amigo, que le respondió con toda claridad: Entérate de como marchan sus familias.

El resultado le apenó: las cinco familias estaban destrozadas, rotas, desde hacía años: padres por un lado, madres por otro; hermanos y hermanas cada uno por su cuenta, y cada uno con una “pareja”. La profesora se confirmó en lo que ya sospechaba, aunque no acababa de creérselo: que todos esos intentos de manipulación de una realidad creada por Dios pensando en el bien de los hombres, no llevan más que al aborto –matar los hijos para que no creen ningún problema-, y a llenar las consultas de psiquiatras, psicólogos, “gurus” variados, etc., además de un aumento considerable de suicidios entre jóvenes “trans” o sencillamente abandonados a sus instintos sexuales.

El otro hecho es conmovedor. Padre y madre con un hijo de cuatro años están viendo en la televisión un reportaje que recoge a un buen número de niñas y de niños que, por diversas causas, han crecido lejos de amor materno y paterno. Se les ve un tanto apenados y sin saber muy bien como reaccionar entre ellos.

La criatura de cuatro años comienza a entristecerse, y a los pocos minutos las lágrimas llegan con naturalidad a sus ojos. Se levanta, se dirige a su madre y le dice entre sollozos: “Mamá, tu no me dejarás nunca, ¿verdad?” La madre, algo sorprendida, le da un beso, y le contesta: “No, hijo mío, no. Nunca”.

Nostalgia de la madre; añoranza de la familia.