El centro de especialidades sanitarias en Alzira, Alzenit

lunes, 21 de marzo de 2022, 18:09 h (CET)

El tratamiento más efectivo de las patologías suele ser aquel que se dirige desde un enfoque integral y diverso, teniendo en cuenta múltiples factores. Está comprobado que las afecciones no responden solo a un único desencadenante, sino también a una gran variedad de situaciones.

Pensando en la necesidad de cuidar la salud de forma completa y oportuna, se establece un nuevo centro de especialidades sanitarias en Alzira, Valencia.

Esta clínica multidisciplinar de salud, denominada Alzenit, centra su oferta asistencial en cuatro especialidades sanitarias: psicología, logopedia, fisioterapia y nutrición. Para llevar a cabo su objetivo, se valen de los profesionales sanitarios más idóneos en su sector, propiciando una atención personalizada y una orientación integradora.

Alzenit, una clínica con enfoque multidisciplinar para alcanzar el bienestar físico y mental Esta iniciativa que integra diversos servicios médicos nace con la intención de suplir la necesidad de gran cantidad de pacientes que buscan una opción acertada para llevar a cabo diversos tratamientos con profesionales especializados en el equilibrio entre la mente y el cuerpo. De esta forma, los más de 44.000 habitantes de Alzira y sus visitantes pueden acceder a un centro médico de calidad y con un enfoque vanguardista.

Debido a su orientación integradora, es posible tener en el mismo sitio: terapia para adultos, terapia de psicología infantil, terapia de parejas, psicología jurídica, logopedia, terapia de nutrición, nutrición hormonal femenina e incluso fisioterapia. Las instalaciones de Alzenit gozan de implementos y equipos de última tecnología con expertos dispuestos a proporcionar soluciones evidentes, eficientes y contundentes. Además, es una clínica de fisioterapia, clínica de logopedia, clínica de psicología y clínica de nutrición, todo en un mismo sitio.

El centro de especialidades sanitarias en Alzira con servicios de vanguardia Alzenit apuesta por la salud consciente y es dirigida por Daniel Santiago Amores, un profesional apasionado por el cuidado sanitario en todos los niveles. Su localización es privilegiada, ya que se ubica en la Plaza Reino, 8 de Alzira, por lo cual es accesible para todas las personas.

Por otro lado, la reserva de citas puede realizarse desde la página web de Alzenit, con la opción de seleccionar a cualquier profesional para la visita o a uno en particular. La duración de cada servicio se estima en periodos que van desde los 30 minutos hasta 1 hora con 15 minutos.

Para contactar con la clínica, se puede enviar un mensaje al correo electrónico contacto@alzenit.com o llamar a su teléfono. También se puede rellenar un sencillo formulario de contacto desde su portal.

De esta manera, cualquier persona que busque psicología Alzira, fisioterapia Alzira, logopedia Alzira o nutrición Alzira encontrará en este municipio la clínica Alzenit con los tratamientos más eficaces, comprobados y con rigor científico del área.



