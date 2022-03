Retinol, qué es y cuál es su modo de uso Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de marzo de 2022, 17:33 h (CET)

El retinol es un ingrediente del que muchas personas han oído hablar, ya que es utilizado para la elaboración de una diversidad de productos de cuidado personal. Sin embargo, lo que algunos desconocen es que es un derivado de la vitamina A que tiene un sinfín de beneficios para la piel que son avalados por estudios científicos.

Una de sus principales ventajas es que ayuda a retardar el envejecimiento cutáneo. En el mercado, existen muchas marcas que comercializan cremas, aceites y sérums faciales a base del mencionado componente, como por ejemplo Lourdes Moreno Beauty, que dispone de retinol 0,3 % puro.

Los beneficios del retinol Personas de todos los sexos se enfocan cada vez más en su cuidado personal, sobre todo, hacen hincapié en la utilización de productos de dermocosmética que les ayuden a retrasar los signos del envejecimiento. Es por ello que cada día aumenta la demanda de aquellos que contienen retinol.

La vitamina A en forma de activo cosmético destaca por contribuir a la prevención de las arrugas y a hacer que la piel luzca joven y radiante, pero sus beneficios van más allá y es que hidrata la dermis, mejora significativamente su textura, cierra los poros y evita la acumulación de grasa, por lo que previene la aparición de acné.

Además, el retinol elimina las células muertas y aumenta la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico, un punto muy importante que se traduce en una piel saludable y hermosa, con mucha elasticidad y nada de resequedad ni flacidez.

El uso del retinol no es para un tipo de piel específico, es decir, sirve para personas con piel grasa, seca o normal. No obstante, quienes opten por usar productos con este derivado de la vitamina A deben tener en cuenta algunas consideraciones.

El sérum de retinol de la firma Lourdes Moreno Beauty En muchas ocasiones, por desconocimiento, las personas utilizan productos que contienen retinol sin saber que, para que actúe de forma correcta sobre la piel, se deben tener en cuenta una serie de recomendaciones.

Uno de los aspectos más relevantes es que el retinol no debe ser utilizado después de un jabón, tónico, exfoliante, etc. Por otro lado, los expertos recomiendan usarlo en la rutina de skincare nocturna para obtener mejores resultados.

Lourdes Moreno Beauty es una marca que comercializa, entre otras cosas, productos para el cuidado personal. Uno de los más demandados es el sérum de retinol 0,3 % puro de 30 ml, que tiene un coste de 39,99 euros.

Este artículo dermocosmético es antiarrugas, retexturizante y tiene efecto antiedad, según lo especifican las indicaciones. Sus activos, además del retinol, son niacinamida, vitamina E, ácido láctico y ácido hialurónico. Los interesados en saber cómo se utiliza deben acceder a la web de Lourdes Moreno Beauty.



