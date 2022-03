Externalizar la gestión de cobros en las pymes, con Grupo Intercobros Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de marzo de 2022, 17:22 h (CET)

Las facturas impagadas suponen un doble problema para una empresa. El primero y más evidente es la falta del dinero adeudado. El segundo es el gasto en recursos que se debe hacer para acceder a los pagos, lo que supone una pérdida tanto de tiempo como de esfuerzos.

Es por eso que muchas pymes deciden externalizar la gestión de cobros a través de servicios como los que brinda el Grupo Intercobros, que aborda cada caso de manera particular. Lo primero que hace la compañía es trazar un plan para conseguir la forma más efectiva de actuar. El objetivo es conseguir el cobro rápidamente para evitar que el negocio de los clientes se vea afectado por la irregularidad de los pagos.

Gestión de cobros efectiva y garantizada Para las pymes un sistema de trabajo como el de Grupo Intercobros resulta conveniente porque solo pagan por el servicio si recuperan las facturas adeudadas. No hay costos iniciales ni cuotas. Esta manera de operar es también un signo de confianza y compromiso de parte de la empresa con los resultados buscados. En principio, el grupo de expertos de la compañía trabaja en la vía extrajudicial porque es más veloz, pero si es necesario el caso se continúa en los tribunales.

Durante el proceso de recobro, cada pyme que contrata el servicio trata con un único interlocutor. El Grupo Intercobros pone a disposición de cada cliente un especialista que se encarga de ofrecer asesoramiento y asistencia durante todo el proceso. En el mismo sentido, en el área de clientes de la plataforma online se puede verificar el estado de cobro de las facturas impagadas en cualquier momento. De esta manera, el sistema resulta completamente transparente.

Otra de las posibilidades que ofrece el servicio de la empresa es la gestión de cobros de facturas en el extranjero. En este sentido, el equipo de trabajo de la firma cuenta con abogados expertos en los regímenes jurídicos de Francia y Portugal que son capaces de tramitar los casos de morosidad en esos países.

Distinguir a las facturas a través del sello de tutelaje Un servicio adicional que provee el Grupo Intercobros es el sello de tutelaje online en las facturas. De esta manera, las pymes pueden dar a conocer que cuentan con una protección adicional y disuadir los intentos de morosidad. Al verlo, el deudor sabe que detrás de la factura hay un grupo profesional dispuesto a hacer todo lo posible para cobrar.

Por último, la empresa se especializa en el trabajo con asociaciones que suelen tener dificultades en los cobros, así comopara trabajadores autónomos.

El Grupo Intercobros ofrece un servicio profesional para que las pymes, autónomos y todo tipo de organizaciones puedan acceder a una gestión de cobros rápida y efectiva.



