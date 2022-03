Ralph Feder permite a emprendedores vender sus propiedades de lujo en América y Europa licenciando su marca global Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de marzo de 2022, 16:31 h (CET)

Hay una firma inmobiliaria que está llamando la atención por estar revolucionando la industria de bienes raíces no solo en España, sino también en otras partes del mundo. Se trata de Ralph Feder. A Swiss Inspired Company., una exitosa compañía que ahora mismo se encuentra en pleno auge de expansión y, por ello, está ofreciendo a emprendedores de América y Europa la posibilidad de iniciar una carrera de autoempleo en los bienes raíces de lujo desde su propio país.

No hace falta ser un experto para iniciarse en este proyecto, sino tener las ganas de comenzar una exitosa carrera como vendedor de las propiedades más exclusivas en territorio americano y español.

Iniciar una carrera en la compraventa de inmuebles de lujo La compraventa de propiedades de lujo es un negocio sumamente rentable al que, aún a día de hoy, pocas personas tienen acceso, reservándose solo a profesionales del área. Sin embargo, ahora es posible iniciar una carrera en los bienes raíces de lujo gracias a Ralph Feder. Esta compañía inmobiliaria está ofreciendo la posibilidad de entrar en el negocio, principalmente a emprendedores de América que quieran trabajar desde casa vendiendo propiedades de lujo en los Estados Unidos y Europa, comercializando el propio catálogo de la compañía o creando su propio porfolio local de inmuebles. Para acceder a esta gran oportunidad, no hacen falta cánones de entrada ni tampoco se pagan royalties a la compañía una vez que se ha vendido alguna propiedad del porfolio propio de cada afiliado. En otras palabras, con esta empresa, todo lo que el emprendedor logre ganar a través de sus inmuebles captados es exclusivamente suyo.

Tampoco es necesario tener experiencia para iniciar la carrera de correduría con Ralph Feder, ya que la propia firma se encargará de proporcionar asesoría permanente por parte de sus expertos. También le proporcionará las estrategias para replicar su propia fórmula de negocio y su visión de marketing, además de contar con el respaldo de la marca, reconocida por su prestigio, tecnología y confianza.

Licencias disponibles para emprendedores en América Son tres las licencias principales que le permitirán a cualquier persona que quiera emprender de forma autónoma en el mundo del lujo, como bróker de propiedades únicas en América y Europa, bajo la prestigiosa firma de Ralph Feder. A Swiss Inspired Company. La primera se llama Family Broker Home Desk, válida para una persona. La licencia tiene un coste de 999,00 $ anuales e incluye, entre otras cosas, 3 anuncios incluidos en el RF Market, acceso al programa de afiliados de la compañía, acceso a una cartera de propiedades verificadas y de alto standing en Estados Unidos y formación a cargo del RF INSTITUTE, el centro de formación de la firma. También incluye banners de afiliación, gestor de cuenta con soporte telefónico internacional, descuento para servicios exclusivos de la empresa como RF VIRTUAL, RF SHOP y RF BRANDING.

Por otro lado, están las licencias Family Broker Pro y Family Broker Signature 3D, válidas para 2 y 3 miembros, respectivamente. Estas incluyen todos los beneficios de la licencia anterior, con algunos servicios y mejoras adicionales premium.

En definitiva, todo esto representa una gran oportunidad para las personas que quieran comenzar su propio negocio en uno de los mercados más rentables de la actualidad, el de bienes raíces.



