Kit Digital para promover el crecimiento exponencial de las pymes en España Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de marzo de 2022, 16:07 h (CET)

El bono Kit Digital se puede solicitar a partir del día 15 de marzo de 2022 y consiste en una subvención a fondo perdido para la digitalización de las pymes españolas.

Las pymes exitosas y las grandes empresas, hoy en día, forman parte del sector digital, ya que este se volvió indispensable para expandir e internacionalizar la imagen de una marca, aumentar sus ventas, etc. Además, la digitalización es fundamental para agilizar la mayoría de los procesos rutinarios en un negocio, lo que permite ahorrar tiempo, dinero e incrementar la productividad de forma significativa.

iDeo Agencia Digital es uno de los agentes digitalizadores oficiales con más precontratos hasta la fecha, siendo un referente en el sector para el programa Kit Digital, a través del cual las pymes pueden solicitar sus subvenciones para la contratación de servicios en diseño web, teletrabajo, servicios de marketing, tiendas online, ciberseguridad, etc. Además, disponen de taller propio de reparación de móviles, tabletas, ordenadores y servidores.

Promover el crecimiento exponencial de las pymes en España con el Kit Digital Una nueva revolución industrial se ha hecho presente en todo el mundo con la llegada de las tecnologías de software, la popularidad de los sitios webs, apps y redes sociales, las modalidades de trabajo online, etc. Por esta razón, en España, se ha iniciado el programa Kit Digital de subvención por ayuda a la digitalización 2022.

Este programa hace uso de los fondos europeos NextGeneraciónEU para impulsar el crecimiento digital de las pymes y autónomos mediante el apoyo de agentes digitalizadores como la reconocida empresa iDeo Agencia Digital. Las subvenciones adquiridas por este plan ofrecen lo necesario para digitalizar cualquier pequeño negocio, microempresa o proyecto independiente que se encuentre sin apoyo, en surgimiento o crisis. Entre los servicios de iDeo Agencia Digital, que pueden ser costeados por este bono digital, destaca la creación de sitios web, tiendas online, soluciones de marketing en SEO y gestión de redes sociales, ciberseguridad, teletrabajo, etc.

La relevancia del Kit Digital para las pymes Los métodos tradicionales para dar reconocimiento a una marca ya no son suficientes para destacar entre la competencia, debido a que actualmente el sector digital posee los medios de comunicación más populares en todo el mundo. Por esta razón, los servicios de iDeo Agencia Digital, incluidos en el plan Kit Digital Europeo 2022, son fundamentales para las pymes que desean promocionar su marca de forma eficaz.

El diseño y desarrollo de sitios webs, por ejemplo, es idóneo para presentar la marca y sus productos y servicios de forma creativa e innovadora. Esto, sumado a un posicionamiento SEO profesional en buscadores como Google, permitirá a cualquier pequeño negocio conseguir en poco tiempo un gran número de ventas y clientes potenciales. Además de esto, la subvención de este bono digital cubre el servicio de gestión de redes sociales, el cual asegura a las marcas una presencia óptima en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, etc., así como una comunicación ágil con sus clientes.

A su vez, las pymes pueden solicitar soluciones en ciberseguridad, facturación electrónica, creación de oficinas virtuales, desarrollo de ERPS, etc. iDeo Agencia Digital es uno de los pocos agentes digitalizadores que pueden cubrir todos estos servicios.

El Kit Digital de Acelera Pyme permite a los pequeños negocios, microempresas y autónomos obtener una subvención para contratar sin límites los servicios profesionales de iDeo Agencia Digital, una reconocida agencia de marketing online en España.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.