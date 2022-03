Ei2Value se posiciona en el Top 3 del ranking mundial VDOS Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de marzo de 2022, 15:20 h (CET)

Llegando a un punto bajo debido al desconocimiento en cuanto al panorama mundial, el mercado de valor mundial se ha visto afectado a causa de la reciente invasión de Rusia a Ucrania.

Si bien muchos mercados se han visto afectados por este problema, el fondo de inversión Ei2Value demostró que la estrategia value investing o inversiones en valor siguen siendo rentable, lo que llevó a la empresa al Top 3 de los fondos value mundiales.

La inversión en productos aburridos se alza en medio de la guerra La filosofía de inversión value investing busca generar inversiones de manera consciente por medio del estudio adecuado tanto del fondo como de la sociedad en la que se desarrolla este producto. Así, pretende lograr realizar una inversión de un alto valor de calidad, por un precio por debajo de la línea de su coste real y generar una retribución mucho más alta a largo plazo.

Entre ellos, se puede decir que se buscan empresas con valores reales y ventajas competitivas para efectuar una gran inversión con un margen de seguridad. Un ejemplo de ello es el comprar acciones en una empresa que tiene problemas solucionables, ya que estas acciones tienen un precio inicial bajo y al resolver los problemas, aumenta la acción lo que trae una mayor rentabilidad.

Otro modo de inversión que aplica Ei2Value es visualizar oportunidades en recursos que están en constante crecimiento. Uno de ellos es el gas natural, considerado como la energía del futuro puesto que presenta soluciones adecuadas con respecto a los problemas energéticos que existen en el continente europeo. Es por ello que realizar una inversión en este mercado, ha impulsado a los clientes de la empresa en una retribución importante.

Fondo de inversión premiado por sus estrategias Con más de 20 años de experiencia en el mundo de inversión, Ei2Value ha sido reconocido entre los mejores en el mundo, ya que desempeñan inversiones inteligentes en sectores que constantemente están en alza y además han mejorado su curva de aprendizaje para evolucionar a la par del mercado.

Es por ello que se han encargado de crear un equipo de unos de los mejores gestores del mundo (Buffett, Parames, Guzmán) que han apostado por materias primas y acciones tradiciones como el gas o el petróleo. Por estas razones, este fondo de inversión es una opción ideal en España para todas las empresas y particulares que buscan invertir con el método value investing. La página web de Ei2Value está disponible con toda la información de interés al respecto.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.