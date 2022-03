Vuelve el Trailwalker de Oxfam Intermón que se celebra dentro de dos meses en Girona Comunicae

lunes, 21 de marzo de 2022, 17:59 h (CET) Tras el período de pandemia, vuelve el mayor desafío deportivo y solidario del mundo por equipos. La causa de esta edición es la lucha contra la emergencia climática y los fondos recaudados se destinarán a proyectos en África y América Latina para garantizar el acceso a agua potable. La prueba con distancias de 10, 50 y 100 kilómetros tendrá lugar los próximos 21 y 22 de mayo en Girona Los próximos días 21 y 22 de mayo tendrá lugar en la “Via Verda de Girona” una nueva edición del Oxfam Intermón Trailwalker, después de dos años en los que la pandemia ha impedido su celebración de 100 km. La prueba es un desafío deportivo en equipo (4 marchadores y dos personas de equipo de apoyo) que consiste en recorrer 100 kilómetros en un máximo de 32 horas, o 50 kilómetros en un máximo de 16 horas.

Novedad edición 2022

Este año como novedad, la organización ha incluido 10 kilómetros en 4 horas para poder disfrutar de toda la experiencia con la familia y amigos, pues no es una carrera de relevos ni hace falta hacerla corriendo, ya que se puede completar caminando. Lo importante es que los miembros del equipo empiecen y terminen juntos.

Los equipos deben conseguir para su participación, 500 euros para la distancia de 10 kilómetros y de 1.500 euros para la prueba de 50 o 100 kilómetros.

Con los fondos recaudados, Oxfam Intermón realizará proyectos en África y América Latina para garantizar el acceso al agua potable a las poblaciones más vulnerables, afectadas por sequías, tornados o inundaciones, cada vez más recurrentes debido a la emergencia climática.

Participar en este reto deportivo supone formar parte de algo grande, pues es una experiencia única e inolvidable. Las personas que participan en el Trailwalker disfrutan de un reto deportivo y solidario, superando sus propios límites, pero, sin duda, uno de los mejores motivos es saber hasta dónde puede llegar la donación que cada equipo realiza.

Timing

Las distancias y las salidas se efectúan desde puntos diferenciados y serán las siguientes:

100 KM: Salida sábado 21 de mayo, de Olot a Sant Feliu de Guíxols.

50 KM: Salida sábado 21 de mayo, de Olot a Girona.

10 KM: Salida domingo 22 de mayo, de Santa Cristina d’Aro a Sant Feliu de Guíxols. El Trailwalker en el mundo

Participar en el Oxfam Intermón Trailwalker es formar parte del movimiento global de Oxfam contra la pobreza y la injusticia que actualmente se celebra en 9 países: Hong Kong, Corea del Sur, India (2 eventos anuales), Australia (3 eventos anuales), Nueva Zelanda, Bélgica, Francia (2 eventos anuales), Gran Bretaña y España. En España se organizó el primer Trailwalker en 2011, y se ha llegado a celebrar en tres recorridos simultáneamente durante dos ediciones (Girona, Madrid y Euskadi).

En la última edición de Girona del pasado año participaron un total de 185 equipos (1.110 participantes), de los cuales, el 67% de los equipos pertenecían a empresas.

Notas para edición

Toda la información detallada en la web del Oxfam Intermón Trailwalker

Fotos ediciones anteriores:

https://oxfam.app.box.com/s/cr48l5awrd7xeryt1tqi32kwnp782clr

Videos de la edición de Girona del año pasado: https://youtu.be/LhXzTeHUaKs

