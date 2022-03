Cubacel rebaja el plan precio del plan básico de internet un 12 % Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de marzo de 2022, 15:09 h (CET)

Desde el año 2021, en plena pandemia, el 68 % de los ciudadanos tiene acceso a internet en Cuba, que hoy en día es imprescindible para comunicarse y para realizar actividades profesionales y personales. Hace poco más de una década, específicamente en el año 2011, era escaso el número de personas que tenían acceso a este servicio, específicamente el 16% de la población.

Al principio, las personas podían navegar desde salas de navegación y en espacios públicos con wifi, pero ahora solo hace falta tener un smartphone. De hecho, actualmente hay empresas como PapiCuba en las que se pueden hacer recargas de una forma muy práctica a Cubacel, la empresa de telecomunicaciones cubana.

Internet en Cuba: Cubacel rebaja el plan básico 12 % Antes, tener internet en Cuba no era factible para todos los ciudadanos, pero todo parece haber cambiado. Incluso a finales del año pasado, las personas recibieron la buena noticia de que Cubacel, empresa que tiene centralizado el servicio, rebajó el precio un 12 % el plan básico, lo cual significa que ahora navegar es mucho más barato. De hecho,el plan básico que ofrece 600 MB, 800 MB LTE, 300 MB 15 minutos y 20 SMS tenía un precio de $125.00 CUP, pero ahora el precio es de $110.00 CU y sin ningún tipo de modificación del paquete.

Contar con internet ha sido un cambio radical para todos los que viven en Cuba, ya que les ha permitido comunicarse dentro de la isla, pero también ha hecho que afiancen la comunicación con sus familiares y conocidos que viven en el exterior. Asimismo, a algunos les ha permitido intercambiar productos de primera necesidad, entre muchas cosas más que antes no podían hacer y que les parecía imposible.

Un proceso rápido y sencillo: recargar saldo a Cubacel desde PapiCuba PapiCuba es una agencia online líder en Europa de envío de recargas telefónicas que se enfoca en ofrecer servicio para Cubacel, la empresa de telefonía de la Isla de Cuba.

PapiCuba destaca por ser una plataforma completamente accesible. Es decir, se puede utilizar desde cualquier lugar y lo mejor de todo es que garantiza seguridad y confiabilidad. Además, se pueden hacer recargas simples y o más completas de una forma práctica.

Para hacer una recarga, la cual se entrega de forma inmediata, se debe ingresar a la web de la empresa, introducir el número al que se desea recargar saldo y la cantidad. Los métodos de pago son varios, como tarjetas y PayPal.

PapiCuba también cuenta con una aplicación móvil para realizar las recargas. Esta alternativa puede resultar muy beneficiosa, ya que permite ahorrar en consumo de datos y ofrece otras ventajas como acceso a notificaciones, actualizaciones y más.



